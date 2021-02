VAMK kasvaa vastuullisesti – Rekrytointeja talven aikana runsaasti

Lisäaloituspaikkojen vuoksi opetushenkilöstöä tarvitaan korkeakouluissa lisää. Vaasan ammattikorkeakoulussa halutaan huolehtia henkilöstön jaksamisesta.

Vaasan ammattikorkeakoulussa on aloittanut viime syksyn jälkeen yhteensä 18 uutta työntekijää. Heistä kaksi on harjoittelijoita, mutta valtaosa on palkattu opetustehtäviin.

Lisäksi VAMK on saanut muun muassa uuden TKI-päällikön, harjoittelu- ja palvelukoordinaattorin sekä tietohallintopäällikön.

Tällä hetkellä haussa on muun tietoliikenneasiantuntijan paikka.

Hallituksen viime kesänä myöntämän lisäbudjetin vuoksi ammattikorkeakouluihin tuli syksyllä lisäaloituspaikkoja. Rekrytoinneilla huolehditaan henkilöstön jaksamisesta, joka on ollut koetuksella erityisesti pandemiavuotena.

– Myös monena peräkkäisenä vuotena käydyt yt-neuvottelut ovat haastaneet henkilöstötilannetta. On säästetty ja säästetty, nyt on aika kehittää, sanoo VAMKin hallintojohtaja Leena Vilkuna.

Yle uutisoi viime kesänä, että etenkin OAJ on huolissaan korkeakoulujen lisäaloituspaikkojen vaatimasta opettajien määrästä. Vaasassa hankemääräraha on otettu ilolla vastaan, ja se on auttanut hankkimaan osaavaan joukkoon lisäystä.

Uusia kasvoja

Moni uusista tekijöistä tuo Vaasan ammattikorkeakouluun mukanaan laajaa työelämäkokemusta. Yksi heistä on Susanna Weber, joka aloitti lokakuun alussa sosiaalialan lehtorina.

Weber on työskennellyt laajasti eri tehtävissä kunta- ja yksityisellä sektorilla sekä kolmannella sektorilla kaikenikäisten parissa. Hän on myös työskennellyt Saksassa pari vuotta ohjaajan pedagogisissa työtehtävissä.

– Työ sisäoppilaitoksessa, jossa asuu myös erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia oli antoisaa, ja nyt pystyn hyödyntämään tuota kansainvälistä kokemusta opetuksessa, Weber kertoo.

Oman osaamisen laaja hyödyntäminen oli yksi syy sille, että Weber hakeutui VAMKiin töihin. Häntä on aina ohjannut ajatus, että asioita tehdään hyvin myös muualla kuin Suomessa, ja siksi puolin ja toisin voi ottaa oppia muista maista.

Ajattelutapaa kuvastaa myös jatkuva oman tekemisen kehittäminen. Weber on valmistunut Tampereen yliopistosta yhteiskuntatieteiden maisteriksi pääaineenaan nuorisotyö ja nuorisotutkimus ja suorittaa tällä hetkellä kasvatustieteiden maisterin tutkintoa Jyväskylän yliopistossa. Opettajan pätevyys on hankittu ammatillisen opettajan tutkinnolla.

– Olen gradua vaille valmis tuplamaisteri, mutta kun tämä paikka tuli hakuun, hain heti. Ammattikorkeakoulun lehtori on ollut pitkään toiveammattini.

Aivan uusi paikka VAMK ei toki ole: Weber on tehnyt aiemmin sivutoimisen tuntiopettajan töitä.

– Toivon, että tuon opetukseen tuoreita terveisiä niin työelämästä kuin yliopisto-opinnoistakin.

He ovat aloittaneet VAMKissa syksyn ja talven aikana:



Teemu Myllylä, lehtori, International Business & Kansainvälinen kauppa

Anna-Kaisa Saari, Tuntiopettaja, tietotekniikka

Thomas Vikström, opettaja, tekniikka

Jani Leppämäki, lehtori, konetekniikka

Hilkka Korpi, yliopettaja, sosiaali- ja terveysala

Virpi Välimaa, lehtori, hoitotyö

Tiina Järvelä, lehtori, sosiaalityö

Heli Huhta, lehtori, sosiaaliala

Miia Joensuu, lehtori, hoitotyö

Susanna Weber, lehtori, sosiaaliala

Riitta Häyry, harjoittelu- ja palvelukoordinaattori

Sanna Taimen, tietohallintopäällikkö

João Pereira, Interactive designer, Muova Design Centre

Marja-Riitta Vest, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopäällikkö

Onni Pyhälahti, lehtori, matematiikka, fysiikka ja kemia

Jenna Järvi, assistentti, jatkuva oppiminen

Elina Kangassalo, auditointiharjoittelija

Jussi Keskinen, harjoittelija, tietojärjestelmäpalvelut