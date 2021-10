VAMK viestintä vahvistuu kansainvälisellä osaajalla

Kielten ja kulttuurien moninaisuus on aina kiehtonut Sirpa Rutasta.

Hän itse on asunut Ranskassa ja Saksassa, ja hänen sukunsa on myös levittäytynyt iloisesti ympäri maailmaa.

Siksi pesti Vaasan ammattikorkeakoulun uutena markkinointi- ja viestintäpäällikkönä sopii hänelle kuin nenä päähän. Vaasasta kun tulee hänelle päällimmäisenä mieleen juuri kansainvälisyys.

– Pohjoismaiden suurimman energiaklusterin ytimessä toimiva ammattikorkeakoulu on avainasemassa myös kansainvälisten osaajien houkuttelussa alueelle. Voi reilusti sanoa, että siitä yhteistyöstä hyötyvät kaikki.

Markkinointi- ja viestintäpäällikön tehtävä on uusi VAMKissa. Sirpa Rutanen aloitti työssään lokakuussa, ja ensimmäisenä hän aikoo verkostoitua ja tutustua alueen toimijoihin entistä tarkemmin.

– Alueella on vahvan teollisuuden lisäksi monta korkeakoulua, joiden kanssa kannattaa yhdistää voimat esimerkiksi kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin saralla. Meidän kannattaa näkyä ulkomaille entistä vahvemmin rannikkoseudun brändinä, ei vain erillisinä seutukuntina, Rutanen sanoo.

Viestintä tukee asiantuntijuutta

VAMK saa joukkoonsa vahvan kansainvälisen markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisen.

Sirpa Rutanen tunnetaan ammattikorkeakoulumaailmassa seitsemän kieltä hallitsevana ja sujuvasti akateemista ja kaupallista kokemusta yhdistävänä tekijänä. Hänen työhistoriaansa mahtuu kymmenen vuoden kokemus sekä ammattikorkeakoulu Metropoliassa viestinnästä ja kansainvälisestä markkinoinnistaettä Air Francen kansainvälisestä myynti- ja markkinointitehtävistä.

– Kaupallisen puolen ymmärtämisestä on hyötyä myös korkeakoulumarkkinoinnissa. Uskon, että viestinnän asiantuntijoiden tehtävä on myös auttaa asiantuntijoita kertomaan omasta alastaan entistä selkeämmin myös muille kuin asiaa jo tunteville.

Tyytyväinen paluumuuttaja

Vaasa on Rutasen entinen koti- ja opiskelukaupunki, johon on ollut hyvä muuttaa takaisin. Mielikuva kokoonsa nähden todella kansainvälisenä kaupunkina ei ole ainakaan haalistunut niiden parinkymmenen vuoden aikana, jotka hän on asunut muualla.

– Ihan kotoisa olo minulla on. Mukana muuttava koirakin pääsee meren rannalle, ja mökkimme Vaasan saaristossa on nyt lähellä.

Seudulla on jo valmiiksi paljon tuttuja, joihin on helppoa olla yhteydessä myös työasioissa. Viesti menee kuitenkin sekä uusille että vanhoille yhteistyökumppaneille elinkeinoelämässä, mediassa ja korkeakoulusektorilla.

– Ottakaa rohkeasti yhteyttä, niin tutustutaan ja verkostoidutaan!