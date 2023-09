VAMO tuo kuningasravun takaisin Helsinkiin - Ravintola Nokka tarjoilee merten luksusta lautasella

Norjalainen kalastusyritys VAMO tuo kuningasravun takaisin Suomen markkinoille.



Pohjois-Norjan Båtsfjordissa, Finnmarkin alueella kalastavan, vuodesta 2008 toimineen perheyrityksen suomalainen toimitusjohta

ja Riikka Kosola kertoo, että kuningasravun markkinaa ollaan laajentamassa kotimaa Norjan lisäksi Suomen kautta Ranskaan ja muihin Euroopan maihin.



Norjalaisille kuningasrapu on tuttu raaka-aine, jolla herkutellaan ympäri vuoden. Eteläisessä Euroopassa se on vielä vieraampi, vaikka monet tunnistavatkin merten jättiläisen tosi-tv-ohjelmista, joissa sitä pyydetään haastavissa olosuhteissa.



- Tavoitteemme on lisätä kuningasravun tunnettuutta kuluttajien keskuudessa ja laajentaa toimitusketjuamme eurooppalaisiin huippuravintoloihin, Kosola kertoo.



VAMOn asiakaskunnan muodostavat merellisiä ja kulinaristisia nautintoja tarjoavat ravintolat, joille hummeri on ollut vielä toistaiseksi kuningasrapua tutumpi raaka-aine.



Osittain kyse on ollut myös kuningasravun saatavuudesta.



- Kuningasrapu on vieraslaji, jonka kalastaminen on Norjassa erittäin suositeltavaa. Kannan harventaminen ei kuitenkaan ole helppoa, sillä valtameren syvyyksissä kasvavan ravun pyydystäminen on erittäin työlästä ja käsityövaltaista, Kosola jatkaa.



VAMON pandemian aikana rakentama kansainvälistymisstrategia suuntautuu pääasiassa Keski-Euroopan gastronomisiin keskuksiin, etenkin Ranskaan ja Pariisiin, jossa ”lihaisan” kuningasravun toivotaan syrjäyttävän äyriäislautasilta tutun hummerin.



Helsinki osuu sopivasti VAMON vientireitin varrelle ja koska Kosola haluaa jakaa ehtymätöntä rakkauttaan kuningasrapuun myös maanmiehilleen, Jäämeren syvyyksistä nostettavaa jättimäistä äyriäistä saa jatkossa myös Suomesta.



Kuningasrapu kuljetetaan Jäämereltä Helsinkiin joko tuorepakasteena tai elävänä kuljetusautoissa, joiden sisälle on rakennettu rapujen kuljettamiseen sopivat merivesialtaat.



Riikka Kosolan mukaan kuningasrapua voi kutsua norjalaiseksi lähiruoaksi, sillä se on keskimäärin kolmen päivän kuluttua kalastuksesta Suomessa ja asiakkaan lautasella.



- Kuningasravun valmistus vaatii taitoa ja osaamista, jota Ravintola Nokassa ja Ari Ruoholla on yllin kyllin. Ranskassa osataan valmistaa hummeria, mutta kuningasrapu on sielläkin huomattavasti vieraampi äyriäinen. Olemme kutsuneet ranskalaisia keittiömestareita Ravintola Nokkaan tutustumaan Arin johdolla kuningasrapuun ja sen valmistukseen. Meille on tärkeää, että kuningasrapua kohdellaan kaikissa toimitusketjun vaiheissa hyvin ja että se valmistetaan oikein.



Jäämereltä, yli 350 metrin syvyydestä kalastettava kuningasrapu voi kasvaa jopa reilun 10 kilon painoiseksi jättiläiseksi. Sen jalat, joiden liha on erittäin proteiinipitoista ja herkullista, ovat parhaimmillaan jopa metrin mittaisia.



Ravintola Nokan ravintoloitsija ja keittiöpäällikkö Ari Ruoho kertoo tutustuneensa kuningasrapuun ja sen kalastukseen ensimmäisen kerran jo 2000-luvun alussa Norjassa.



- Kuningasrapu on upea raaka-aine, kypsennettynä sen koostumus on lähellä kampasimpukkaa. Tavalliseen jokirapuun verrattuna yhdessä kuningasravun jalassa on jopa 20 kertaa enemmän syötävää. Kun kuningasravun valmistaa oikein ja sopivien lisukkeiden kanssa, siitä syntyy erittäin herkullinen kokonaisuus.



Ravintola Nokassa kuningasrapu tarjoillaan osana yhdeksän ruokalajin yllätyksellistä Taste of Nokka -menua, jonka ruokalajit vaihtelevat sesongin mukaan. Vakuumissa esikypsennetty ja pannulla grillivoin kanssa paistettu kuningasrapu tarjoillaan kukkakaali-omenapyreen, fenkolipikkelssin, suolatuiden valkoherukoiden ja ravun kuorista keitetyn kastikkeen kanssa.

- Kuningasrapu on yksi Ravintola Nokan syksyn vetonauloista. Jos tykkää merenelävistä, sen parempaa ei ole, Ruoho vakuuttaa.