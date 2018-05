Vamoksen synttärit - 10 vuotta vaikuttavaa työtä nuorten hyväksi

Helsingin Diakonissalaitoksen kehittämä nuorten Vamos-palvelu juhlii 10-vuotista taivaltaan torstaina 24.5.2018. Helsingissä pidettävän pääjuhlan lisäksi Vamosta juhlitaan torstaina ympäri Suomea. Vamos toimii jo seitsemällä paikkakunnalla: Helsingissä, Espoossa, Lahdessa, Turussa, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä.

Helsingin kaupungintalon juhlasalissa (Pohjoisesplanadi 11-13) 24.5. klo 13-15 pidettävän pääjuhlan lisäksi synttäreitä juhlitaan torstaina Vamoksen toimipisteissä ympäri Suomea.

Juhlassa kuullaan ajankohtaisia puheenvuoroja koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten tilanteesta ja Vamoksen vaikuttavista keinoista heidän auttamiseksi. Vamos-nuorten ääni on tapahtumassa vahvasti läsnä.

OHJELMA

- Tervetuloa sanat Olli Holmström, toimitusjohtaja, Helsingin Diakonissalaitos

- Vamos videotervehdykset eri puolelta Suomea

- Vamos-nuoren puheenvuoro

- Vamos tekee vaikutuksen Vesa Sarmia, kehittämispäällikkö, Diakonissalaitoksen Vamos

- Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko nuorten videohaastattelussa

- Paneelikeskustelu: Nuoret töihin ja kouluun, mutta miten

- Olli-Pekka Heinonen, pääjohtaja, Opetushallitus

- Maria Ohisalo, tutkija, Y-Säätiö

- Mika Videman, henkilöstöjohtaja, Fazer Group

- Katriina Räisänen, valmentaja, Diakonissalaitoksen Vamos

- Vamos-nuoret





Juhlan juontaa toimittaja Ina Mikkola ja ohjelmaa siivittävät Vamoksen mediayksikön esitykset ensi viikolla alkavasta kampanjasta #sanoseääneen. Kampanja nostaa esiin nuorten mielenterveysongelmat.

Vaikuttavaa työtä nuorten hyväksi jo 10 vuotta!

- Vamos on kymmenen vuoden aikana auttanut lähes 10 000 nuorta takaisin ihmisten pariin, kouluun ja töihin. Jopa 81 % palvelussamme olevista nuorista kokee, että heidän elämänsä on muuttunut parempaan suuntaan. Vamoksen vaikuttavuus syntyy siitä, että nuoren tarpeet asetetaan etusijalle, nuoresta välitetään ja työtä tehdään nuoren hyväksi yhteistyössä eri toimijoiden kesken, kehittämispäällikkö Vesa Sarmia sanoo.

Miksi Vamos?



