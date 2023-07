Vanhan Vaasan raunioiden yhteyteen avattu näyttely

Vaasan kaupungin museoiden alueellinen työ on tuottanut näyttelyn Pyhän Marian kirkon raunioille Vanhaan Vaasaan. Näyttely on nähtävillä kirkon sisällä suoja-aidalla rajatulla alueella ja on toteutettu kolmella kielellä – suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kirkon sisätiloja pääsee katsomaan kesäaikana.

– Näyttely avaa matkailijoille ja myös paikallisille asukkaille Pyhän Marian kirkon historiaa ja saa tätä kautta paikan elämään jokaisen mielikuvissa rikkaampana, toteaa museoiden yleisötyönpäällikkö Leena Nyqvist.

Vanhoin kuvin ja tekstein esitellään kirkon muuttumista raunioksi ja raunioiden ylläpitämistä sekä korjaamista 1900-luvulla. Lisäksi kerrotaan nykyisestä korjaustyöstä.

Näyttelyssä on esillä myös arkkitehti C.A. Setterbergin piirtämä kirkon dokumentointipiirros vuodelta 1855, eli kolme vuotta Vaasan palon jälkeen. Se on yksi vanhin tallella oleva kuva, joka esittää Pyhän Marian kirkkoa palon jälkeen.