Vanhankaupunginlahdelle valmistui esteetön pitkospolku

Helsingin kaupunki on rakentanut Vanhankaupunginlahdelle lähes kilometrin mittaisen esteettömän pitkospolun. Alueelle on valmistunut myös elämyksellinen Luonnon syli -luontopolku. Uusitut polut muodostavat yhdessä noin 3,5 kilometrin mittaisen esteettömän retkireitin.

Uusi pitkospolku kulkee Pornaistenniemestä Lammassaareen. Samassa paikassa kulki ennenkin pitkokset, jotka päätettiin uusimisen yhteydessä tehdä esteettömiksi.

- Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue on aivan Helsingin sydämessä, kasvavan asutuksen keskellä. Mikä olisikaan parempi paikka esteettömälle retkireitille, josta hyötyvät pyörätuolilla kulkevien lisäksi myös ikäihmiset, lastenvaunujen kanssa liikkuvat ja oikeastaan kaikki alueen käyttäjät, iloitsee esteettömän pitkospolun ideoinut tiimipäällikkö Kaisa Pajanen.

Uusitut reitit ohjaavat kulkua suositulla luontokohteella ja suojelevat samalla alueen herkkää luontoa kulumiselta.

- Toivomme, että ihmiset lähtevät luontoon, mutta samalla olemme huolissamme siitä, miten herkät luontoalueet kestävät kasvavan kaupungin paineessa. Ratkaisuna tähän ovat hyvät ja toimivat reitit, kuten tämä nyt rakennettu Vanhankaupunginlahden kokonaisuus, pohtii Pajanen.

Pitkospolku päättyy uuteen esteettömään lintujenkatselulavaan. Lisäksi ruovikko-osuudella on kaksi korotettua esteetöntä näköalatasannetta.

Hyvinvointia korostavan luontopolun rastit kehottavat aistimaan

Pornaistenniemeen valmistui pitkospolun kanssa samanaikaisesti esteetön Luonnon syli -polku. Se uudistaa käsitystämme luontopolusta: Luonnon syli sisältää kymmenen rastia, jotka on kirjoitettu runomuotoon. Rasteilla on myös harjoitteita, jotka herkistävät aistimaan luontoa kokonaisvaltaisesti.

- Kaikilla aisteilla luonnon syliin heittäytymisen hyvää tekevät vaikutukset on viimein tunnistettu meilläkin. Luontoretken jälkeen ihminen voi paremmin, on rauhallisempi ja voimaantuneempi. Kosketa, haista, maista, kuuntele, kehottaa Luonnon syli -polun visioinut projektipäällikkö Elina Nummi.

Luonnon syli -polulla voi myös istahtaa mahtavaan puun rungosta tehtyyn luontosohvaan tai ihmetellä ihmistä isompaa harakanpesää. Uudet opasteet ja opastaulut ohjaavat Luonnon syliin ja Lammassaareen vievälle pitkospolulle.

Esteetön luontoreitti syntyy leveämmistä väylistä ja loivista nousuista

Esteettömän luontoreitin rakentaminen eroaa jonkin verran tavallisen luontoreitin rakentamisesta.

- Tavallisesti kulkureittejä ei tehdä aivan tasaisiksi, jotta luonnonmukainen tunnelma säilyisi. Samoin reitit voivat kulkea jyrkemmistäkin kohdista, muutaman portaan avustamana. Esteettömyys vaatii kuitenkin loivempia ja lyhyempiä nousuja sekä paikoitellen leveämpiä väyliä, kertaa vastaava luontomestari Antti Helakallio rakentamisen eroja.

Ruovikon pehmeä maapohja ja alueen suuret vedenpinnan korkeusvaihtelut toivat myös oman lisänsä rakentamiseen.

- Märkiin paikkoihin tarvittiin jäykempiä ja raskaampia rakenteita, jotka tukevoittavat reittiä korkean veden aikaan. Myös kaikki raskaat materiaalikuljetukset piti tehdä talviaikaan, sillä märkä ja huonosti kantava maapohja estää puutavaran kuljetuksen muina aikoina, kuvailee Helakallio.

Esteettömän pitkospolun sekä piknikalueen pöytäpenkkien rakentamisessa kaupungilla oli kumppanina Rikosseuraamuslaitos, jonka kanssa toteutettiin sosiaalista tasa-arvoa edistävä avovankien työkokeilupilotti. Osa avovangeista oli mukana rakentamassa pitkoksia alun laiturimoduulien rakentamisesta alkaen aina siihen asti, kun pitkospolku asennettiin paikoilleen Vanhankaupunginlahdelle.

Uusille reiteille puhelimen opastamana

Retkeily Vanhankaupunginlahden uusilla reiteillä onnistuu ensikertalaiseltakin uuden citynature.eu-verkkosivuston avulla. Sivusto on mobiilisti toimiva luonto-opas Helsingin ja Tallinnan kymmeneen luontokohteeseen. Oppaan valmiit mobiilireitit auttavat kulkemaan maastossa sekä sisältävät runsaasti tietoa alueen luonnosta, historiasta ja palveluista.

Vanhankaupunginlahden kunnostus ja citynature.eu-nettisivusto on tehty EU:n Central Baltic Interreg -aluerahaston rahoittamassa NATTOURS-hankkeessa vuosina 2016–2018. Helsingin kaupungin EU-rahoitusosuus oli puoli miljoonaa euroa. (NATTOURS: Sustainable urban nature routes using new IT solutions. www.hel.fi/nattours)