Vanhankaupunginlahden Ruohokarin metsikköä pienennetään uhanalaisten lintujen auttamiseksi

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 9.2.2021 9.2.2021 17:59:32 EET | Tiedote

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan päivän kokouksen päätöstiedote on luettavissa viestin liitteenä. Tiedotteen julkistumisessa verkkosivuillemme on viivettä. Tiedote tullaan julkaisemaan myös päätöstiedote-sivuillamme. Pöytäkirja korvaa esityslistan ja päätöstiedotteen, kun pöytäkirja on tarkastettu. Lisää tietoa kaupunkiympäristölautakunnan toiminnasta voit lukea sivuiltamme osoitteesta: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/kaupunkiymparistolautakunta/ https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/kaupunkiymparistolautakunta/