31.8.2021

Vanhankirkonsilta avautuu kevyen liikenteen käyttöön keskiviikkona 1. syyskuuta

Hyvinkään Uudenmaankadun ja Hangonsillan asuinalueen yhdistävä kevyen liikenteen silta eli Vanhankirkonsilta on valmistunut ja silta otetaan käyttöön keskiviikkona 1.9.2021 klo 7.30. Kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen sekä tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja Marko Hytönen ovat keskiviikkoaamuna paikan päällä tervehtimässä sillan ensimmäisiä ylittäjiä ja poistavat työmaapuomit ensin Hangonsillasta, Kipinän päästä, jonka jälkeen he siirtyvät poistamaan puomit keskustan päästä Vanhankirkonkujalta.

- Jatkossa silta tarjoaa turvallisen ja esteettömän kulun keskustasta kehittyvälle Hangonsillan alueelle ja muun muassa Kipinä-taloon, jossa Hyvinkään lukio ja Hyvinkään Opisto toimivat, sanoo Marko Hytönen.

- Tämä kevyen liikenteen silta avataankin sopivasti Pyöräile kouluun -päivänä, joka on osa valtakunnallista Pyöräilyviikkoa, eli sillan avaamisen ajoitus sopii tähän tilanteeseen varsin hyvin, jatkaa Hytönen.

Sillan kokonaispituus on noin 300 metriä ja pääsy sillalle on täysin esteetön. Hangonsillan puoleisessa päässä on kierreramppi, jota pitkin noustaan sillalle. Siltaväylän leveys on kuusi metriä, myös kierrerampin osuudella. Korkeimmillaan sillan kansi on 9 metriä maanpinnasta.

Vanhankirkonkujan osalta valaistusta on lisätty ja uudelle sillalle on rakennettu kulkuyhteys. Aiempi kulkuyhteys Hyvinkäänkadulle säilyy ennallaan.

- Hangonsillan alueella jatkuvat Vanhankirkonraitin, Hankopaanankadun, Hankopaananraitin ja pysäköintialueen viimeistelytyöt. Nämä työt tulevat valmistumaan kuluvan syksyn aikana, kertoo tekninen johtaja Miika Kantola.

Vanhankirkonsillan viralliset avajaiset pidetään yhdessä Kipinä-talon avajaisten kanssa loka-marraskuun vaihteessa, Hyvinkään HALO -valotapahtuman yhteydessä.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen, p. 040 673 2001

tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja Marko Hytönen, p. 040 829 1625

tekninen johtaja Miika Kantola, p. 040 672 0706