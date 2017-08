Vanhempi, tsemppaa seiskaluokkalaista

Uuden kouluvuoden alkaminen on mukava, mutta samalla myös jännittävä tapahtuma. Ekaluokan alkaminen on ensimmäinen iso askel lapsen koulutiellä, ja siihen valmistaudutaan perheissä huolellisesti. Myös siirtyminen yläkouluun on suuri harppaus ja vanhempien tuki on edelleen tärkeää lapselle.

7.-luokan alku merkitsee monia muutoksia lapsesta nuoreksi kasvavan elämässä. Pelkästään koulussa muuttuu moni asia. Yläkouluun siirtyminen merkitsee usein uutta koulurakennusta, uusia luokkatovereita ja ihan uudenlaista koulurutiinia vaihtuvine opetusryhmineen ja aineenopettajineen. Jos uusien koulukavereiden joukossa ei ole montaa alakoulusta tuttua muuttuvat myös sosiaaliset suhteet ja uusia ystävyyksiä solmitaan. Vaikka kaverit alkavat olla entistä tärkeämpiä, seiskaluokan aloittava tarvitsee edelleen vanhemman tukea ja turvaa. – Kaverit ovat tärkeitä. Heidän kanssaan voi jakaa kouluarkea, jutella ajankohtaisista asioista ja tehdä monenlaista hauskaa. Siksi yksin jääminen, kiusatuksi joutuminen tai kaverisuhteisiin liittyvät hankaluudet voivat olla nuorille tosi rankkoja kokemuksia, Mannerheimin Lastensuojeluliiton nuorisotyön päällikkö Jenni Helenius sanoo. Vanhempien kannattaa seurata, millä mielellä nuori menee kouluun. Nuoren kanssa voi keskustella siitä, mitä hän on tänään oppinut tai mitä tehnyt kavereiden kanssa. Jutella voi positiiviseen ja kannustavaan sävyyn, vaikka olisi kyse hankalistakin asioista. – Jos nuori on surumielinen tai ärtynyt, kannattaa muistaa, että murrosikä voi olla rankkaa aikaa. Nuoren kehityksessä tapahtuu paljon ja yksilölliseen tahtiin. Kehon muutokset voivat hämmentää nuorta ja mielialat saattavat vaihdella, Helenius toteaa. Aikaa yhteiselle tekemiselle

MLL muistuttaa, että seitsemäsluokkalainen tarvitsee vanhempien rohkaisua uudessa elämänvaiheessa. Tärkeää on kuunnella nuorta ja olla läsnä hänen arjessaan. Arkeen kannattaa järjestää yhteiselle tekemiselle hetkiä, joissa nuoren on helppo halutessaan avata keskusteluja vanhemman kanssa. Seiskaluokkalaisen arki rakentuu kodista, koulusta, harrastuksista ja muusta vapaa-ajasta. Myös vanhemman arjessa huomiosta kilpailevat monet asiat. Seiskaluokan alkaessa vanhemman kannattaa tutustua siihen, millaista yläkoulussa opiskeleminen on tällä hetkellä. Syksyllä 2017 juuri 7.-luokkalaisten opetussuunnitelmaa on uudistettu entistä monipuolisemmaksi. Vanhemman kannattaa ylläpitää hyviä suhteita kouluun osallistumalla vanhempainiltoihin ja tutustumalla opettajiin sekä muihin vanhempiin. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lähettää kouluvuoden alkaessa ekaluokkalaisten ja seiskaluokkalaisten vanhemmille postia. MLL:n uudistuneilta nettisivuilta löytyy tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä vinkkejä perheen hyödyksi uudessa elämänvaiheessa. Myös Vanhempainpuhelimen (p. 0800 92277) vapaaehtoisten päivystäjien kanssa voi maksutta ja nimettömänä pohtia arjen pulmatilanteita. www.mll.fi/vanhempainnetti Hyvä alku yläkouluun -kampanjaan voi tutustua osoitteessa www.mll.fi/hyva-alku-ylakouluun/

