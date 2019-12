Vanhempien onnellisuus rakentuu pienistä asioista, lapset nauttivat erityisistä hetkistä – esikouluikäisten suurtutkimus käynnistyi Kauniaisissa osin yllättävin tuloksin

Älylaitteet ja pelaaminen ovat vahvasti läsnä esikoululaisten arjessa ja herättävät keskustelua perheissä. Ruutuaikaa tärkeämpää lapsille on kuitenkin yhdessä vietetyt hetket vanhempien kanssa. Tiedot ilmenevät kyselytutkimuksessa, joka tarkastelee puhelimen ja älylaitteiden vaikutuksia esikouluikäisiin ja heidän perheisiinsä Kauniaisissa.

Perheen yhteistä laatuaikaa pidetään arvossa. Joka neljäs esikouluikäisen lapsen vanhempi kuitenkin kokee, ettei perheen yhteistä aikaa ole viikkotasolla tarpeeksi. Tutkimuksen tehneen IROResearchin asiakkuusjohtaja Sylva Vahtera näkee vastauksissa ajan hengen.

”Älylaitteet ovat vahvasti läsnä perheiden arjessa ja niiden häiritsevä läsnäolo haittaa perheiden yhteistä tekemistä. Muiksi keskeisiksi syiksi vanhemmat mainitsivat työkiireet ja lasten harrastukset. Joka kolmas perhe vietti yhteistä aikaa viikossa 20 tuntia tai alle”, toteaa Vahtera.

Älylaitteiden ja pelaamisen sijaan lasten vastauksissa parhaina yhdessäolon hetkinä korostuivat kuitenkin erilaiset yksittäiset tapahtumat – vierailut huvipuistoihin, ulkomaanmatkat ja ravintolakokemukset vanhempien kanssa. Arkisemmista tilanteista lapset mainitsivat esimerkiksi leipomisen, halaamisen ja luontoretket.

Vanhemmat puolestaan näkivät laatuajan yhdessäolona perheen kanssa, rauhoittumisena arjen keskellä ja toisten huomioimisena. Perheen kanssa yhdessä vietettyyn aikaan kytkeytyi vahvasti myös vanhempien kokemus onnellisuudesta.

”Onnellisuus on pienissä asioissa. Pienten lasten äitinä harva asia menee täydellisesti tai suunnitelmien mukaan, ja arki on hyvin hektistä ja täynnä muuttujia. Onnellisuus on niissä hetkissä, kun ei tarvitse olla missään muualla eikä tarvitse miettiä edellistä tai seuraavaa hetkeä, ja kaikki on hyvin”, kuten eräs vastaajista totesi.

Kaksi kolmasosaa Kauniaisten esikouluikäisistä mukana tutkimuksessa

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on selvittää mikä saisi lapset liikkumaan aktiivisemmin älylaitteiden ympäröimässä arjessa. Tutkimuksessa yhteistyökumppanina olevan GrIFK salibandyn valmentaja ja toiminnanjohtaja Juuso Laamanen näkee tutkimuksen positiivisena asiana kaupungille.

”Olemme ilahtuneita, että Kauniaisissa on lähdetty edistämään tutkimusta, jossa etsitään ratkaisuja yhteiskunnallisesti merkittävään haasteeseen eli liikkumattomuuteen. Meille on tärkeää alueen asukkaiden hyvinvointi ja yhteistyökumppanina tarjoamme maksutonta salibandytoimintaa tutkimukseen osallistuville perheille. Valmentajana on ilo nähdä, että tutkimus innostaa lapsia pois älylaitteilta ja liikkumaan aiempaa aktiivisemmin”, toteaa Laamanen.

Osana tutkimusta Kauniaisten esikouluikäiset saavat käyttöönsä Xplora-kellopuhelimet. Tutkimuksen sponsorina toimivan Xplora Mobile Oy:n toimitusjohtaja Timo Vaskio näkee Kauniaisten kaupungin edelläkävijänä.

”Idea Kauniaisten tutkimuksesta sai alkunsa Xploran keväällä tekemästä tutkimuksesta, joka tarkasteli suomalaisvanhempien havaintoja lasten älypuhelimen käytöstä. Kauniaisissa toteutettavalla tutkimuksella haluamme päästä vielä syvemmälle siihen, mitä perheet tarvitsevat ja miten teknologia voi toimia siinä mahdollistajana”, sanoo Vaskio.

IROResearch toteutti kyselyn marras-joulukuussa 2019. Kuusi kuukautta kestävän tutkimuksen ensimmäisen vaiheen kyselyn tulokset julkaistaan kokonaisuudessaan tammikuussa.