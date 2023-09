Vanhojen kiinteistöjen purkaminen Kangasalan K-Supermarketin tontilta alkaa

Lamminrahkan uusi koulukeskus valmistui – näyttävät ja toimivat tilat lähes 800 lapselle 9.8.2023 15:02:32 EEST | Tiedote

SRV:n rakentama Lamminrahkan koulukeskus on valmistunut Kangasalle. Elokuussa uudessa koulukeskuksessa toimintansa käynnistävät päiväkodin ja esiopetuksen ryhmät sekä perusopetuksen luokat 1–6. Uusiin tiloihin mahtuu yhteensä lähes 800 lasta. Arkkitehtonisesti korkeatasoisessa rakennuksessa on panostettu tilankäytön laatuun ja toimivuuteen. Projektinjohtourakkana toteutetun rakennuksen laajuus on noin 11 000 bruttoneliömetriä. Mossin puistokadun ja Kyläpuunaukion väliin sijoittuvan koulukeskuksen rakennustyöt käynnistyivät marraskuussa 2021. Rakennus saatiin harjakorkeuteen joulukuussa 2022, ja rakennuksen sisätyöt valmistuivat heinäkuussa 2023. Nyt elokuussa myös ulkotyöt on saatu päätökseen. ”Aikataulu oli loppua kohden tiukka, mutta luovutukset saatiin tehtyä aikataulun mukaisesti. Meillä on ollut hyvät urakoitsijat, rakentajien vahvuus on keskimäärin ollut noin sata henkeä ja viime kesästä asti talotekniikan osuus noin 30–40 henkeä”, kertoo SRV:n työmaapäällikkö Timo Passi. Kolmike