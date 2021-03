Vanhusten palvelujen johtajaksi Minna Hoffström

Espoon kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 1.3.2021 vanhusten palvelujen johtajaksi kauppatieteiden maisteri Minna Hoffströmin.

Espoon kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 1.3.2021 vanhusten palvelujen johtajaksi kauppatieteiden maisteri Minna Hoffströmin. Hoffström on koulutukseltaan myös sairaanhoitaja. Hoffström on viimeksi työskennellyt asiakaskokemusjohtajana Lääkärikeskus Aavassa, jossa hän on aiemmin työskennellyt myös markkinointi-, viestintä-, kehitys-, sekä liiketoiminnan johtotehtävissä.

”Espoo on jo nyt monella osa-alueella ikääntyneiden hoidon ja kuntoutuksen edelläkävijä. Moniammatilliset tiimimme ovat tehneet hienoa työtä jo pitkään yhdessä senioreiden ja erilaisten sidosryhmien ja kumppanien kanssa. Muutokset toimintaympäristössä asettavat meille kuitenkin jatkossa uusia haasteita tai mahdollisuuksia, jotka edellyttävät meiltä jatkuvaa oppimista, muuntautumiskykyä sekä sujuvaa ja avointa yhteistyötä niin toimialan sisällä kuin yli toimialarajojen. Tehtävää on paljon, eikä se aina tule olemaan helppoa, mutta yhdessä pystymme siihen”, toteaa Hoffström.

Vanhusten palvelujen johtajan alaisena työskentelee noin 1600 työntekijää. Virka on vakinainen. Espoon vanhusten palvelujen johtajana vuodesta 2014 toiminut Matti Lyytikäinen jää eläkkeelle loppukeväästä. Hoffström aloittaa perehtymisen tehtävään huhtikuussa 2021.

Espoon vanhusten palvelujen tehtävänä on varmistaa, että ikääntyneet espoolaiset voivat asua turvallisesti kotonaan. Vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito.

