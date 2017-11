Vankisijoittelun riskit

Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on rangaistusta suorittavien valmentaminen rikoksettomaan elämään. Osana tätä on hallittu vapauttaminen mihin pyritään lisäämällä avolaitosten ja yhdyskuntaseuraamusten käyttöä. Tavoite on sinänsä perusteltu ja vankeuslain tavoitteiden mukainen.

Vankilavirkailijain Liiton edustajiston kokous arvostelee kuitenkin sitä, että tulostavoitteet ja säästösyyt näyttävät painottuvan tavoitteen asettelussa enemmän kuin on perusteltua. Tavoitteiden toteuttamiseksi vankisijoittelua tehdään turvallisuuden kustannuksella suljetuista vankiloista avovankiloihin. Selkeistä sääntörikkomuksista huolimatta kynnys avolaitosvangin palauttamiseksi suljettuun vankilaan on korkea. Vuonna 2016 palautettiin 580 vankia avovankiloissa suljettuihin vankiloihin, mikä tarkoittaa sitä, että neljäsosa sijoitetuista vangeista palautettiin. Tämä aiheuttaa valtavan ylimääräisen työmäärän vankikuljetuksissa ja vankien lähettämisessä tai vastaanottamisessa kaikkine tarkastustoimenpiteineen. Avolaitoksiin sijoittamisen riskit kulminoituivat Ylitornion tapauksessa toukokuussa, jolloin avolaitoksesta luvatta poistunut vanki surmasi sivullisen henkilön. Heinäkuussa luvatta poistunut vanki vahingoitti kahta poliisia. Nämä tapahtumat eivät ole kuitenkaan herättäneet kritiikkiä sijoituksia kohtaan tai muuttaneet sijoitusten linjauksia. VVL vaatii, että sijoitusten turvallisuusperusteista tarkastelua painotetaan aiempaa enemmän eikä suuremman riskitason omaavia vankeja sijoiteta nykyisessä määrin avolaitoksiin. Myöskään valvottuun koevapauteen ja valvontarangaistukseen ei tule sijoittaa suuremman riskitason vankeja, koska nämä seuraamukset toteutetaan normaalissa elinympäristössä. Asialla on merkitystä sekä henkilöstön että yhteiskunnan turvallisuudelle. Viranomaisten työtä lisäävät myös avolaitoksista luvatta poistuneet ja vankiloista lomilta palaamatta jääneet vangit jotka osaltaan vaikuttavat yhteiskunnan turvattomuuteen. Vankisijoittelun osalta haluamme kiinnittää huomiota myös Oulun ja Pelson vankiloita koskeviin tuleviin linjauksiin. Nähdäksemme vankiloiden rakentaminen erillisinä laitoksina palvelee parhaiten turvallista ja järkevää vankisijoittelua. Samalla tämä mahdollistanee rakentamisen nopeammalla aikataululla kuin vaihtoehtona olevan Pohjois-Suomen vankilan rakentaminen. Oulun vankilan suunnittelussa tulee kuitenkin huomioida entistä tiiviimpi ja joustava yhteistyö poliisin sekä tuomioistuinten kanssa. Lisätietoja: Puheenjohtaja, pääluottamusmies Jari Tuomela, Vankilavirkailijain Liitto VVL r.y. 050 3583009, www.vankilavirkailija.fi Vankilavirkailijain Liitto on Julkisten ja hyvinvointialojen liiton yhteisöjäsenliitto. VVL:n kuuluu n. 1450 Rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa työskentelevää virkamiestä.

