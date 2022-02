Vantaa esittää Attendoa Kaunialan Sairaala Oy:n uudeksi omistajaksi

– Kaupan toteutuessa Kaunialan Sairaala Oy:n kokeneet kuntouttamisen ammattilaiset vahvistavat paitsi meidän palveluvalikoimaamme, myös omia terapiapalveluitamme. Odotamme innolla Kaunialan ammattilaisten liittymistä Attendo-konsernissa työskentelevien, yli 14 500 hoivan ammattilaisen joukkueeseen. Meidän täytyy kuitenkin odottaa tervetulotoivotuksia siihen asti, kunnes kauppa vahvistuu, sanoo Attendo Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvist.

Kaunialan sairaalalla on hieno historia, sillä se on toiminut sotainvalidien hoito- ja kuntoutuslaitoksena vuodesta 1946 lähtien.

– Meille on kunnia-asia saada jatkossa osallistua myös sotaveteraanien hoivaamiseen ja hoitamiseen, Holmqvist sanoo.

Nykyisin Kaunialassa tarjotaan kuntoutussairaalan palveluiden lisäksi ympärivuorokautisen hoivan asumispalveluita. Kaunialassa työskentelee noin 300 alan ammattilaista, ja siellä on noin 200 hoito- tai hoivapaikkaa. Potilaat ja asukkaat ovat toistaiseksi tulleet pääasiassa Vantaan kaupungilta, muiden lähikuntien tai Valtionkonttorin maksamana.

Edessä oleva yrityskauppa on osa Attendo Suomen kasvustrategiaa. Kaunialan Sairaala Oy:n kuntoutus- ja hoivapalveluiden lisäksi kaupassa Attendolle siirtyisivät Kauniaisissa sijaitseva historiallinen alue ja sen kiinteistöt. Kokonaisuuden kehittäminen pääkaupunkiseudun uudeksi ikäihmisten palveluiden keskukseksi on meille suuri mahdollisuus. Sijainti maan suurimpien hyvinvointialueiden ytimessä on suuri mahdollisuus myös kaikille alueen kuntoutusta ja hoivaa tarvitseville ihmisille, Holmqvist toteaa.

Attendo Oy ei anna haastatteluita kauppaan liittyen ennen kuin virallinen päätös asiasta on tehty.

Lisätietoja Kaunialasta löytyy osoitteesta www.kauniala.fi

Lisätietoja Attendo-konsernin Suomen-liiketoiminnasta löytyy osoitteesta www.attendo.fi ja sijoittajatietoa osoitteesta www.attendo.com