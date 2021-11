Vantaa mukaan Niemi40haasteeseen – ”Tavoite on olla hiilineutraali jo vuonna 2030”, kaupunginjohtaja Ritva Viljanen kertoo

Lehdistötiedote 26.11.2021

Vantaan kaupunki liittyy Niemi Palvelut Oy:n Niemi40haasteeseen, jonka tavoitteena on kannustaa toimijoita kunnianhimoisiin ilmastotekoihin.

”Niemi40haaste on loistava esimerkki siitä, miten saadaan erilaiset tahot toimimaan yhdessä ilmaston puolesta. Sitä myös me Vantaalla tahdomme edistää: hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä on mahdollista saavuttaa. Tavoitteeseen päästään ennen kaikkea yritysten ja kunnan yhteistyöllä, asukkaiden tärkeää panosta unohtamatta”, Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen korostaa.

Niemi Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Juha Niemi kiittää Vantaan kaupunkia Niemi40haasteeseen tarttumisesta. Erityisen mieluisaa Vantaan mukaan lähtö on siksikin, että yritys perustettiin vuonna 1981 Niemen perheen Vantaan-kodin autotalliin.

”On hienoa saada Vantaa mukaan! Ne tahot, jotka toimivat ilmaston kannalta vastuullisesti, kannustavat esimerkillään myös muita. Myös meillä on katse vuodessa 2030; aiomme silloin ajaa kokonaan nollapäästöisellä kuljetuskalustolla ja tähtäämme samana vuonna hiilineutraaliuteen. Tavoite on kunnianhimoinen, ja niin sen pitääkin olla”, Niemi tähdentää.

Resurssiviisaus ohjaa Vantaan ilmastotyötä

Vantaa toimii ilmastotyössään Resurssiviisas Vantaa -tiekarttansa mukaisesti. Sen ytimessä ovat kiertotalous, uusiutuva energia ja ympäristövastuullisesti toimivat asukkaat ja yritykset.

”Seuraamme kaupungin resurssiviisauden tiekarttaa ja teemme proaktiivisesti työtä vastuullisena kasvun keskuksena”, kaupunginjohtaja Viljanen painottaa.

Tavoitetta kohti liikutaan tiekartan neljää kaistaa pitkin: energiankulutus ja tuotanto, yhdyskuntarakenne ja liikkuminen, kulutus ja materiaalit sekä vastuullinen vantaalainen.

”Parannamme rakentamisen energiatehokkuutta, joukkoliikennettä ja kaupunkirakenteen toimivuutta. Teemme myös kestäviä hankintoja – strategisina painopisteinä hankintapäätöksiä tehtäessä ovat muun muassa hiilineutraalisuus ja kiertotalous”, Viljanen kertoo hiilineutraaliustavoitteiden oleellisimmista toimenpiteistä.

”Kannustan toimijoita liittymään haasteeseen ilmaston puolesta! Olivat ilmastotavoitteet sitten pieniä tai suuria, niillä kaikilla on merkitys”, Viljanen tiivistää.

Niemi40haaste kutsuu kaikki toimijat konkreettisiin tekoihin ilmaston puolesta, kokoon tai alaan katsomatta. Niemi40haaste.fi

Lisätiedot:

Juha Niemi, toimitusjohtaja, Niemi Palvelut Oy, 0400 402 307, juha.niemi@niemi.fi

Ritva Viljanen, kaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki, 09 839 22101, ritva.viljanen@vantaa.fi

Lue lisää Resurssiviisas Vantaa -tiekartasta