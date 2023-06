Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on sopinut paikallisten palkkaerien kohdentumisesta – palkankorotuksia tulossa laajasti

Hyvinvointialueella on kaikkiaan noin 5 000 työntekijää, joista SOTE-sopimuksen piirissä on vajaat 3 900 henkilöä. Korotuksia toteutuu yli puolelle SOTE-sopimuksen piirissä olevasta henkilöstöstä ja useille ammattiryhmille esimerkiksi lähihoitajista sairaanhoitajiin ja sosiaaliohjaajista sosiaalityöntekijöihin ja psykologeihin.

Samalla sovittiin, että yleiskorotusta 2,2 % nostetaan siten, että kaikki SOTE-sopimuksen piirissä olevat henkilöt saavat kaikkiaan 2,35 % yleiskorotuksen.

Paikallisten erien kohdennuksella käynnistetään palkkojen yhteensovittaminen



Yhteensovittamisessa, eli ns. palkkojen harmonisoinnissa, nostetaan palkkoja vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa tehtäväkohtaiset palkat nostetaan hyvinvointialueen nykyisiin rekrytointipalkkatasoihin.

Tämän jälkeen on tarkasteltu eri tehtävien palkkaeroja ja pyritty nostamaan matalimpia tehtäväkohtaisen palkan tasoja kohti saman vaativuustason ylempiä palkkoja. Näissä on huomioitu erityisesti sellaiset tehtävät, joissa on suurimmat palkkaerot ja haasteita henkilöstön saatavuudessa.

Kohdennuksia tehtiin myös kaikista matalapalkkaisimpiin peruspalvelutehtäviin.

Lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöstön erikoisosaaminen voi jatkossa näkyä hyvinvointialueella korkeampana palkkana. Erikoisosaamista voi olla esimerkiksi haavanhoito tai muu lisäkoulutusta edellyttävä erityisosaaminen ja -vastuu.

Korotukset maksetaan henkilöstölle takautuvasti 1.6.2023 alkaen elo-syyskuun palkanmaksun yhteydessä.

”Ensimmäinen askel kohti harmonisointia on nyt tehty. Neuvottelut käytiin hyvässä yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa. Tunnistimme samoja kipukohtia, joihin halusimme tarttua. On myös tärkeä muistaa, että työ palkkojen kehittämiseksi jatkuu”, henkilöstöjohtaja Anne Sivula kertoo.

Harmonisointiin käytetään lisärahaa loppuvuonna

Hyvinvointialue käyttää harmonisointiin syksyllä lisärahaa niissä ammattiryhmissä, joissa koko palkkaeroa ei vielä saatu kurottua nyt jaossa olleilla järjestelyerillä. Esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden palkkoja päästään kuromaan nyt jo merkittävästi, mutta palkkaerot ovat olleet niin isoja, että harmonisointia jatketaan syksyn aikana.

Työnantajan lisärahaa on päätetty jo aiemmin käyttää hyvinvointialueella sitoutumislisään ja rekrytoinnin vihjepalkkioihin, jotka otettiin käyttöön tämän vuoden toukokuussa.