Vantaan Koivuhakaan valmistui 83 vuokra-asuntoa ja liiketiloja suunnitteilla olevan raitiotien varrelle

Asunto Oy Vantaan Puutarhatie 7 on 4–8 kerroksinen kerrostalo, jossa on yhteensä 83 vuokra-asuntoa yksiöistä neljän huoneen perheasuntoihin sekä vuokrattavia liiketiloja. Kerrostalon porraskäytävien seinillä ja ikkunoissa on kotimaisen taiteilija Anna Ruthin näyttävää taidetta. Autopaikat on sijoitettu autokatokseen ja talon piha-alueelle.

Koivuhaka sijaitsee Tikkurilan ja Aviapoliksen välissä. Alueen halki kulkeva Tikkurilantie toimii alueen pääväylänä, josta on erinomaiset yhteydet Tikkurilan keskustaan ja lentoasemalle. Tikkurilantielle suunnitellaan raitiotieyhteyttä, joka kulkee Mellunmäen metroasemalta Tikkurilaan ja sieltä Jumbon ja Flamingon kauppa- ja vapaa-ajan keskittymän kautta Aviapolikseen ja lentoasemalle.

”Yhteistyö Laptin kanssa on sujunut hienosti, ja kohde valmistui aikataulussa. Kohteen monipuolinen asuntojakauma on houkutellut hyvin asiakkaita, ja kysyntä on ollut kova”, sanoo sijoitusjohtaja Markus Pitkänen eQ Varainhoito Oy:stä. ”eQ:n asuntorahastot sijoittavat asuntoihin pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa. Ensimmäisen asuntorahaston, johon tämäkin kohde kuuluu, sijoituskapasiteetti on yli 300 miljoonaa euroa, mikä mahdollistaa noin 1 500 asunnon toteuttamisen. Ensimmäisen rahaston sijoituskapasiteetin täytyttyä eQ perusti uuden eQ Asunnot II –rahaston vuoden 2022 alussa.”

”Saimme suunniteltua ja rakennettua hyvässä yhteistyössä eQ:n kanssa heidän ja tulevien asukkaiden ja liiketilojen käyttäjien tarpeisiin vastaavan talon. Sijainti on erinomainen, mitä erityisesti suunnitteilla oleva raitiotie lisää, ja tulevasta raitioliikenteestä aiheutuvat äänet otettiin huomioon jo asuintalon suunnittelussa ja toteutuksessa”, kertoo Laptin Etelä-Suomen aluejohtaja Matti Leimi.