Vantaan Leinelään valmistui uusia vuokrakoteja

Leinelän asuinaluetta on rakennettu Vantaalla vuodesta 2008 alkaen. Asuntosäätiö on alusta asti ollut mukana alueen kehittämisessä yhdessä Vantaan kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Asuntosäätiöllä on Leinelässä kuusi asumisoikeuskohdetta sekä kolme vuokrakohdetta, joista viimeinen valmistui Auringonkehrä 3:een.

Auringonkehrä 3:een rakennetuissa kahdessa kuusikerroksisessa talossa on 59 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa, joiden koot vaihtelevat yksiöistä neliöihin. Ensimmäisen kerroksen asuintoihin sisältyy oma piha ja muissa asunnoissa on lasitetut parvekkeet. Osassa asuntoja on myös oma sauna.

Kohteen rakentajana on toiminut Varte Oy ja suunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto L-N Oy.

Luonnon ja hyvin kulkuyhteyksien äärellä

Vuokrakohde sijaitsee rauhallisella alueella Leinelän pohjoisosassa. Kerrostaloja kehystää laaja piha-alue leikkipaikkoineen ja talojen yhteistiloihin kuuluvat mm. sauna, pesu- ja kuivaushuone sekä lastenvaunuvarasto. Tontilla on lämmityspistokkein varustetut autopaikat ja mahdollisuus sähköauton lataamiseen.

Leinelän asuinaluetta ympäröivät laajat luontoalueet sekä ulkoilureitit. Palvelut, kuten päiväkoti, koulu ja ruokakauppa ovat lähietäisyydellä. Alue sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien äärellä: juna-aseman lisäksi Lahdenväylä ja Tuusulanväylä kulkevat läheltä.