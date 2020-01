Vantaan Myyrmäen Alko uudistuu: myymälä kiinni 20. - 28.1.

Alkon myymälä kauppakeskus Myyrmannissa remontoidaan ja myymälä on suljettuna 20. - 28.1.

Kauppakeskus Myyrmannin Alko Vantaan Myyrmäessä remontoidaan ja myymälä on suljettuna 20. - 28.1.​ Lähimmät Alkot löytyvät Vantaan Hämeenkylästä (Ainontie 1), Helsingin Kannelmäen Kaaresta (Kantelettarentie 1) ja Konalasta (Hankasuontie 2). Myyrmannin Alko avataan uudistettuna keskiviikkona 29.1. klo 9​.

”Uudistamme myymäläilmettä ja -konseptia vastaamaan entistä paremmin asiakkaidemme ja myös henkilöstömme tarpeisiin. Panostamme Myyrmannin Alkossa sesonkiesillepanoihin ja saamme erikoismyymäläämme vuoden mittaan noin 300 tuotteen verran kiinnostavia erikoiseriä ja harvinaisuuksia juuri Myyrmannin asiakkaita varten,” kertoo aluepäällikkö Tatu Vanninen.

Vuonna 2019 Alko remontoi kaikkiaan 48 myymälää uuteen ilmeeseen ja toiminnallisempiin ratkaisuihin. Vuonna 2020 on tavoitteena uudistaa noin 40 myymälää ja edelleen panostaa myymäläkonseptin ja asiakaspalvelun kehittämiseen.

Valikoima uudistuu noin 150 tuotteella

Remontin jälkeen Myyrmannin myymälän valikoimassa on noin 2 000 tuotetta. Näistä viinejä on noin 1200, panimotuotteita 300, väkeviä 450 ja alkoholittomia 50. Valikoimaa uudistetaan noin 150 tuotteella, joissa painopiste on Vihreän Valinnan tuotteissa. Vihreä valinta -merkinnän alta löytyvät tuotteet kertovat, että juomatuottaja on sitoutunut toiminnassaan ottamaan huomioon ympäristövaikutukset ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. Asiakaskysyntään vastataan myös oluissa, kuohuviineissä ja viskeissä.

Alkon jokainen myymälä toimii verkkokaupan noutopisteenä, ja tätä kautta asiakkaalla on tilattavissaan veloituksetta noin 9 000 tuotteen koko Alkon valikoima. Alkon mobiilisovelluksen avulla on vaivatonta tutkailla koko tuotevalikoimaa, etsiä lähin myymälä, nähdä haluamansa tuotteen myymäläsaatavuus, tehdä omia muistiinpanoja ja listoja tuotteista sekä tilata tuotteita.

”Pyrimme kattavalla valikoimalla vastaamaan mahdollisimman monipuolisesti eri asiakasryhmiemme toiveisiin. Pyrimme ajankohtaisuuteen ja tarjoamaan trendien mukaisia tuotteita. Tämän vuoksi reagoimme nopeasti uutuuksiin ja asiakastoiveisiin,” kertoo palvelupäällikkö Aija Kirkinen.

Lisätietoja

Pääkaupunkiseudun aluepäällikkö Tatu Vanninen, Tatu.Vanninen@alko.fi, puh. 020 711 6101