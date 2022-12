Vapaaehtoisesti lapseton – kummajainen, vapaa, haastaja, vaikenija

Tuoreessa väitöstutkimuksessa tarkastellaan vapaaehtoisesti lapsettomien puhetapoja omasta elämänmuodostaan: Mitä vapaaehtoinen lapsettomuus heille merkitsee? Millaisena vapaaehtoisesti lapsettoman toimijuus näyttäytyy?

FL Leena Raitala haastatteli tutkimustaan varten yksin ja parisuhteessa eläviä eri-ikäisiä miehiä ja naisia, jotka kuvaavat kokemustaan vapaaehtoisesti lapsettomana. Tavoitteena oli selvittää, millaisilla kielellisillä valinnoilla tuotetaan niin vapaaehtoisesti lapsettoman oma toimijuus kuin normi lisääntymisestä.

Vapaaehtoinen lapsettomuus elämänmuotona tuottaa tyytyväisyyttä ja kokemuksen vapaudesta, ja lapsettomuus koetaan itsestään selvänä. Lapsettomuuden julistaminen, lasten hankkimisesta kieltäytyminen ja lisääntymisnormin haastaminen tekevät puhujasta aktiivisen toimijan.

Vuorovaikutuksessa toisten kanssa syntyy niin konflikteja kuin sopuakin, ja muut suostuttelevat vapaaehtoisesti lapsetonta monin kielellisin keinoin muuttamaan näkemystään. Hänet myös kyseenalaistetaan, mikä saa vaikenemaan tai kehittämään oman tilannekohtaisen puhumisen strategian.



Lisääntymisnormin läsnäolo kulttuurissamme tulee tutkimuksessa vahvasti näkyviin, mikä on yllättävä tulos, sillä haastattelun teemoissa sitä ei mainittu. Usein rakennetaan myös kulttuurista korrektiutta kommentoimalla omaa epäkorrektiksi tiedettyä puhetta lisääntymisestä ja perhenormista. Näin vapaaehtoisesti lapseton osoittaa kulttuurisesti korrektin puhumisen rajat.



Vapaaehtoisen lapsettomuuden kielteinen leima on kuitenkin murtumassa, kun nuoremmat puhuvat omasta elämänmuodostaan vanhempia hanakammin. On odotettavissa, että ajan myötä tästä elämänmuodosta tulee osa kulttuurista normaaliutta.

Tutkimus yhdistää kielitieteen menetelmiä ja kulttuurintutkimuksen tuottamaa tietoa, jota tutkitaan lingvistisen diskurssianalyysin menetelmin.

***

Filosofian lisensiaatti Leena Raitala väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 16.12.2022. Suomen kielen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Toimijuus ja normi. Lingvistinen diskurssianalyysi vapaaehtoisen lapsettomuuden kulttuurisista merkityksistä (Agency and the norm. A linguistic discourse analysis of the cultural meanings of voluntary childlessness). Vastaväittäjänä toimii professori Anne Mäntynen Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Jari Sivonen. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla salissa IT115 klo 12.