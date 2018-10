Vapaaehtoiset pääsymaksut Saaristomeren hyväksi - Maksuton venemessutapahtuma Turussa 8.-11.11.

Tiedote 31.10.2018. Venexpossa Turun Messukeskuksessa tehdään tuttuun tapaan laadukkaita venehankintoja tulevaan kesään. Turun Messukeskus esittelee kahdessa hallissa uusia veneitä sekä laadukkaita vaihtoveneitä 8.-11.11. Tapahtuman vapaaehtoiset lipputulot lahjoitetaan Saaristomeren hyväksi. Messukeskuksessa on esillä noin 80 venettä, joista suurin osa on uusia. Esillä on myös venetarvikkeita, laitureita ja mm. veneenrakennuskoulutuksen esittelyä. Lapsille on tarjolla mm. solmukoulu ja Pomppulinnamaailman testausta.

CB Craft esillä Mahogany Yachting Society ry:n osastolla.

Moottoriveneisiin painottunut tapahtuma tuo yleisön nähtäväksi myös on muutamia klassikkoveneitä tai muutoin mielenkiintoisia veneitä, kuten Spectrecat 32 vuodelta 2012. Vene oli Hanko Poker Runin nopein vene 2018. Mahogany Yachting Society ry on mukana messuosastolla, jossa näytillä on mm. CB Craft. Tarjolla on koepurjehdusta radio-ohjattavilla veneillä. A-hallissa sijaitsevalla altaalla voivat kaiken halukkaat ottaa mittaa toisistaan. Pienemmillä merikarhuilla on mahdollisuus kokeilla myös jollapurjehdusta. Sunnuntaiaamuna altaalla järjestetään Turun seudun pursiseurojen väliset joukkuepurjehduskisat. Lahjoitukset Saaristomeren hyväksi Messulippu tapahtumaan on kävijöille viime vuoden tapaan maksuton, mutta pääsylippuihin varatut rahat toivotaan ohjattavan hyvän tarkoitukseen. −Vapaaehtoisen pääsymaksutuoton ohjaamme tänä vuonna Saaristomeren Suojelurahaston toiminnalle, sanoo messujen projektijohtaja Tiina Heiskari. Saaristomeren suojelurahastolla on mielessään sopiva kohdennus: −Lahjoitukset Saaristomeren Suojelurahasto kohdentaa meneillä olevalle Ravinnekiertoa Saaristomeren matkailukohteissa (SaaRa) -hankkeelle, lupaa Saaristomeren Suojelurahaston toiminnanjohtaja Tove Holm. SaaRa-hankkeessa herätetään toimenpiteillä sekä tiedotuksella saaristossa toimivien vapaa-ajan asukkaiden, palveluntuottajien kuin matkailijoiden ja veneilijöiden vastuuta. Tavoitteena on vähentää näin biojätteen syntymistä sekä kierrättää tehokkaasti Saaristomeren alueella hyödynnettävissä olevia matkailun aiheuttamia ravinteita. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Turun yliopiston Brahea-keskus ja Pidä Saaristo Siistinä ry. Hanke jatkuu lokakuun loppuun 2019. Venekauppoja tehdään syksyllä Marraskuinen ajankohta ja Isänpäiväviikonloppu on osoittautunut oivalliseksi hetkeksi tehdä hyviä ostopäätöksiä. Venexpo järjestetään oikeaan ajankohtaan, sillä tuolloin ehtii vielä saamaan uuden veneen seuraavaksi kesäksi mm. halutulla sisustuksella. Elämyksellinen viikonloppu vaikuttaa myönteisesti messukävijöiden päätökseen hankkia vene. Yli puolet tapahtuman kävijöistä vastaa messukyselyssä näin. Venexpossa on liikkeellä myös messujen näytteilleasettajakyselyn mukaan oikeanlainen yleisö. Turun Messukeskus on uudistanut kesän aikana mm. aula- ja kokoustilojaan, joten kävijöiden ja näytteilleasettajien messukäynti on entistä sujuvampi. www.venexpo.fi Tapahtuman sisäänpääsy on maksuton. To 8.11. ja pe 9.11. kello 13-19 La 10.11. ja su 11.11. kello 10-18 Esillä olevat veneet http://www.turunmessukeskus.fi/tapahtuma/venexpo/veneet/ https://www.facebook.com/venemessutturku #venexpo #turunmessukeskus Tiedote ja kuvat http://www.turunmessukeskus.fi/vapaaehtoiset-paasymaksut-saaristomeren-hyvaksi-maksuton-venemessutapahtuma-turussa-8-11-11/

