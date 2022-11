Vapaaehtoistyön merkitystä pohditaan Pohjois-Suomen paikallispuolustuksen seminaarissa helmikuussa

Verkosto järjestää vapaaehtoistyön paikallispuolustusseminaarin suunnitellusti, jonka ajankohdaksi päätettiin vuoden 2023 alku, 1. helmikuuta Oulun lääninhallitustalossa. Seminaarissa pohditaan erityisesti vapaaehtoisuuden arvoa paikallispuolustuksessa, kokonaisturvallisuuden arvokkaana selkänojana ja maanpuolustustahdon rakentajana.

Ohjelmassa ovat alustukset laaja-alaisesta vaikuttamisesta ja ajankohtaisesta turvallisuustilanteesta sekä paneelikeskustelu. Seminaarin valmistelua jatketaan keskustelun pohjalta.

Ylijohtaja Savolainen painotti pohjoisen alueen strategisen aseman korostumista maamme huoltovarmuuden ja turvallisuuspoliittisen aseman muutoksen näkökulmasta, joka on tullut esiin esimerkiksi tuoreissa pohjoisen tulevaisuuskatsauksissa. Pohjoisen strategista asemaa pohditaan seminaarissa myös läntisen maayhteyden merkityksen kasvun, huoltovarmuuden ja omavaraisen ruuantuotannon säilyttämisen näkökulmasta. Myös hybridiuhat ovat kasvaneet merkittävästi.

Lapin aluehallintoviraston ylijohtaja Kaisa Ainasoja mukaan Lapissa on kehitetty kriisiviestinnän ja kyberturvallisuuden valmiutta. Alueelliset maanpuolustuskurssit on järjestetty suunnitellusti. Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisellä on suuri merkitys myös varautumisen kysymyksissä.

Toiminnan suunnittelussa Kainuun prikaatin apulaiskomentaja, eversti Ari Lehmuslehti korosti vapaaehtoistyön merkitystä maanpuolustuksen perustan, eli maanpuolustustahdon ylläpitämisessä. Hän näki järjestöjen ja kansalaisten toiminnan sekä keskustelun tärkeänä osana tukemassa maanpuolustusvalmiutta. Eversti Lehmuslehti kertoi ajankohtaisista harjoitustoiminnasta ja vapaaehtoistyön aktiivisesta roolista.

Kokous näki, että vapaaehtoistyötä tarvitaan viranomaistyön tukena kriiseihin varautumisessa ja niiden ratkaisussa. Myös viestintää ja naisten maanpuolustustyötä on kehitettävä edelleen.

Maanpuolustuskoulutuksen, eli MPK:n piiripäällikkö Pasi Virta näki tärkeänä maanpuolustuskoulutuksen vapaahtoistyössä ihmisten aktivoinnin ja tavoittamisen merkitystä. Toiminnan vetäjien koulutukseen ja sitouttamiseen tarvitaan kannustavaa huomiota.

Pohjois-Suomen Oulun koulutuspaikka on koulutusmääriltään väkilukuun verrattuna Suomen suurin MPK:n toimipaikka. Tänä vuonna Pohjois-Suomessa on järjestetty ennätysmäärä (370 kpl) kursseja, joissa on ollut yli 7 000 osallistujaa.

Lisätietoja

Puheenjohtaja ylijohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Terttu.Savolainen@avi.fi

Varapuheenjohtaja, Jääkäriprikaatin apulaiskomentaja, eversti Jukka Kotilehto Jukka.Kotilehto@mil.fi

Kainuun prikaatin apulaiskomentaja, eversti Ari Lehmuslehti, Ari.Lehmuslehti@mil.fi

Ylijohtaja Kaisa Ainasoja, Lapin aluehallintovirasto, Kaisa.Ainasoja@avi.fi

Sihteeri majuri Jukka Hoppania, Jukka.Hoppania@mil.fi

