Vapo Oy lahjoittaa 80 hehtaaria maita 4H-liitolle metsitettäväksi

Tänä vuonna 80 vuotta täyttänyt Vapo Oy lahjoittaa yhteensä 80 hehtaaria turvetuotannosta poistuneita maa-alueita Suomen 4H-liitto ry:lle metsitettäväksi hiilinieluiksi. Maa-alueet sijaitsevat 15:ssa kohteessa eri puolilla Suomea. 4H metsittää alueet Taimiteko-toimintamallin kautta.

Vapon 4H:lle lahjoittamille 80 hehtaarin alueelle voidaan istuttaa yli 100 000 tainta. Metsiin luotu hiilinielu on hyvä hiilikompensaatiokohde, sillä se on pitkäaikainen ja aktiivinen. 4H:n Taimiteko-toiminnan hiilikompensaatioluvut perustuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke) asiantuntijoiden tekemiin laskelmiin, jotka on nyt toteutettu myös lahjoitettuihin maa-alueisiin eli turvesuohon. Turvesuolle soveltuu parhaiten istutettavaksi puulajina mänty. 43 männyntaimea turvetuotantoalueen metsityksessä kompensoi 43 vuodessa 10 000 kg hiilidioksidia, mikä vastaa yhden ihmisen keskimääräistä vuosittaista hiilijalanjälkeä.

Metsittäminen tarjoaa kesätyömahdollisuuksia monille nuorille eri puolilla Suomea, sillä 4H:n Taimiteko-toimintamallissa taimia istuttavat alle 18-vuotiaat, pääosin yhdeksännen luokan päättävät nuoret. Taimiteko-toimintamallissa eri tahoilla on mahdollisuus kompensoida omasta toiminnastaan aiheutuvaa hiilijalanjälkeä sekä lisätä Suomeen hiilinieluja.

Vapon viestintä- ja yhteiskuntasuhteista vastaavan johtajan Ahti Martikaisen mukaan Vapo ja 4H-liitto löysivät toisensa tässä hankkeessa siksi, että osapuolet ovat monessa suhteessa ihanteelliset kumppanit.

”Kumpikin taho toimii koko Suomessa pääasiassa haja-asutusalueilla, kummallekin taholle paikallisuus ja paikallinen työllistävyys ja vastuullisuus ovat sisäänrakennettuja arvoja. Kun mietimme ennen juhlavuottamme sopivaa tapaa juhlistaa merkkipäivää, tämä tuntui erittäin hyvältä kohteelta. Ja juuri siksi lahjoitimme 80 hehtaaria maita eri puolilta Suomea lahjaksi Suomelle ja suomalaisille nuorille”, Martikainen sanoo.

Vapolta vapautuu vuosittain tuhansia hehtaareja turvetuotannosta seuraaviin jälkikäyttömuotoihin. Perinteisesti maat ovat menneet pelloiksi ja metsiksi.

”Nyt olemme aktiivisesti siirtämässä painopistettä jälkikäytöstä uusiin kohteisiin, joita ovat mm. biodiversiteettiä kasvattavat kosteikot ja tällaiset hiilensidontakohteet. Tutkimme myös, voidaanko hiilensidonta ja esimerkiksi tuulivoimatuotanto yhdistää samoille alueille uutena jälkikäyttömuotona. Taimiteko-toimintamalli on erityisen hieno yhteistyökumppanuus meille, sillä taimien istuttaminenantaa nuorille omakohtaista kokemusta maa- ja metsätaloudesta sekä positiivisia luontoelämyksiä”, Vapon kiinteistökehityksestä vastaava johtaja Pasi Koivisto sanoo.

4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski iloitsee Vapon lahjoituksesta ja korostaa, että järjestön omistukseen tulevista Taimiteko-metsistä huolehditaan tulevien vuosikymmenten aikana normaalien metsänhoidon periaatteiden mukaisesti.

”On hienoa, että lahjoitetut maa-alueet sijoittuvat eri puolille Suomea, jolloin mahdollisimman moni nuori pääsee mukaan ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Taimien istutusten lisäksi kasvavat metsät työllistävät jatkossa 4H-nuoria myös metsänhoidollisten toimenpiteiden muodossa. Lisäksi Taimiteko-metsistä syntyy aitoja oppimisympäristöjä 4H-lapsille ja -nuorille”, Alakoski kertoo.

Vapon lahjoittavat maa-alueet sijaitsevat seuraavilla paikkakunnilla: Joutsa, Kemijärvi, Kiuruvesi, Kärsämäki, Mikkeli,Oulu (Yli-Ii), Saarijärvi, Simo, Soini, Teuva, Tohmajärvi (Joensuu), Utajärvi, Virrat ja Ähtäri.

Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään suomalaisia nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla kuusentaimia alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta. Lue lisää: www.taimiteko.fi ja www.4h.fi.

Vapo-konserni on kansainvälinen monialakonserni, toimimme tällä hetkellä seitsemässä toimintamaassa ja palveluksessamme on noin 1 000 henkilöä. Edistämme liiketoiminnoillamme puhdasta ja vettä säästävää paikallista elintarviketuotantoa, tarjoamme paikallisia polttoaineita sekä lämmön- ja höyryntuotantoratkaisuja, kehitämme uusia tuotteita saastuneen ympäristön puhdistamiseen sekä luomme hyvinvointia työllistämällä, kierrättämällä ja luomalla viihtyisiä elinympäristöjä. Liiketoimintamme on jaettu Grow&Care-, Energy- ja New Businesses -divisiooniin. Kaikkien liiketoimintadivisioonien yhteinen Supply Chain Management -toiminto vastaa esimerkiksi turvetuotannosta, logistiikkapalveluista ja ostoista eri maissa. Group Service -toiminto vastaa kaikille toiminnoille yhteisistä konsernipalveluista. www.vapo.fi