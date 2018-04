Vappuna saa grillata ja juhlia – myös parvekkeella

Vappuna moni kaivaa grillin varastosta ja valmistaa kevään ensimmäiset grilliherkut. Jos grillauspaikaksi valikoituu parveke, ruuanlaitto saattaa herättää naapureissa ristiriitaisia tunteita.

Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen muistuttaa, että parvekkeella grillaamista ei ole kielletty laissa.

”Taloyhtiössä voidaan toki laatia omat järjestysmääräykset, mutta ne eivät saa rajoittaa normaalia asumista”, Pynnönen sanoo.

Monien kerrostaloyhtiöiden järjestysmääräyksissä lukee, että parvekkeella grillaaminen on kielletty. Tällaisessa kiellossa on valvomisen vaikeuden lisäksi ongelmana se, ettei kiellon rikkomiseen voida pätevästi puuttua, mikäli grillaaminen tehdään paloturvallisesti. Järjestysmääräysten rikkomisesta voidaan asunto-osakeyhtiölain mukaan ottaa huoneisto yhtiön hallintaan jopa kolmeksi vuodeksi. Hallintaanottoa ei kuitenkaan voida tehdä, jos rikkomuksella on vain vähäinen merkitys.

”Hallintaanotto on niin järeä toimenpide, ettei siihen käytännössä voida pelkän grillaamisen vuoksi ryhtyä. Niinpä grillaamiskielto sellaisenaan jää käytännössä vaille oikeusvaikutusta”, Pynnönen toteaa.

Tämän vuoksi Kristel Pynnönen suosittelee, ettei parvekegrillaamista koskevaa kieltoa ilman hyviä perusteluja kirjattaisi yhtiön järjestysmääräyksiin.

Satunnaista juhlimista siedettävä

Myös vappuun liittyvä juhliminen saattaa kuumentaa taloyhtiössä tunteita. Pynnösen mukaan jokainen saa järjestää satunnaisia juhlia, ja satunnaisia juhlia on jokaisen siedettävä.

”Yörauha ja naapurit tulisi kuitenkin huomioida. Juhlia pitävän kuuluu huolehtia, että keskustelun ja musiikin äänenvoimakkuus pysyy kohtuullisena. Taloyhtiön järjestyssäännöistä riippuen yörauha voi olla iltakymmenestä aamuseitsemään tai iltayhdestätoista aamukuuteen”, Pynnönen muistuttaa.

Vappua vietetään vain päivä tai pari, eikä muunkaan juhlimisen kuulu olla jatkuvaa.

”Jos juhliminen aiheuttaa jatkuvasti häiriötä, voi tilanteeseen puuttua ja ilmoittaa asiasta eteenpäin taloyhtiölle”, Pynnönen neuvoo.

Kristel Pynnönen suosittelee, että poliisi kutsuttaisiin paikalle vain silloin, jos meteli on kohtuuttoman kovaa ja jatkuu pitkään, eikä häiriötä kokeva naapuri syystä tai toisesta uskalla itse mennä puuttumaan tilanteeseen.