Vapriikki mukana Manse Pride -viikossa

Vapriikin ohjelma:

Ke 14.6. Klo 15 Teemaopastus Olipa kerran -näyttelyyn. Sisältyy pääsymaksuun.

To 15.6.

Klo 15 Teemaopastus Olipa kerran -näyttelyyn. Sisältyy pääsymaksuun.

Klo 18-19.30 Suurten queer-uutisten ilta: Internetin varhaisvaiheet. Vapriikin auditorio.

Miten sateenkaarevat verkkoyhteisöt alkoivat muotoutua 1980–1990-lukujen aikana? Mitä olivat nettiä edeltäneet BBS-purkit? Tapahtumassa syvennymme internetin varhaisvaiheisiin ja netin merkitykseen LGBTQIA+ -ihmisten viestintäkanavana. Käsittelyssä ei ole vain uutisia, vaan muunkinlaista lehtien, pienpainatteiden ja verkkomedian sisältöä. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä kertovat, etenkin vanhemmat uutiset sisältävät valitettavan usein kummastelua tai silkkaa halveksuntaa. Tällaisia sävyjä voi löytää myös osasta tapahtumassa esiteltävistä sisällöistä, vaikka keskitymmekin myönteisiin ja kunnioittaviin uutisiin.

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Päivälehden museon kanssa. Juontajina toimivat Postimuseon Emilia Laulainen ja Päivälehden museon Aikku Meura. Vapaa pääsy!

Pe 16.6.

Klo 15 Teemaopastus Olipa kerran -näyttelyyn. Sisältyy pääsymaksuun.

Klo 15-18 Sateenkaarevien pelien pelipäivä.

Vapaa pääsy. Luvassa on monenlaisia sateenkaariaiheisia pelejä vuosien varrelta: mm. Dream Daddy, Tell Me Why, Night in the Woods, Gay Cats Go to the Weird Weird Woods, Cards Against Humanity Pride Pack ja paljon muita. Huomioithan että osaan peleistä on ikäraja.

Paikka: Pellava-kokoustilassa, 2 krs.

Klo 15-18 T-paidan tuunauspaja.

Ota mukaan oma vaatteesi tai valitse meidän pinosta paita ja tuunaa se mieleiseksesi. Vapaa pääsy.