Varaa lapselle liikuntakaveri!

Ulkoliikuntapaikat avoinna, sisäliikuntapaikat ja uimahalli aukeavat 1.6. 19.5.2020 09:00:00 EEST | Tiedote

Vaasan kaupungin ylläpitämät ulkoliikuntapaikat avattiin 14.5. Esimerkiksi Kaarlen kenttä on auki, mutta kenttä on varattu vain yleisurheiluseurojen käyttöön 31.5. saakka. Kaikilla liikuntapaikoilla on noudatettava kokoontumisrajoituksia ja turvaetäisyyksiä.