Varapuhemies Tarja Filatov: Taudin selkä taittuu, mutta ei ihan vielä

SDP:n Anneli Kiljunen: Turvallisin mielin voi oppia 27.1.2021 08:37:16 EET | Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi ohjelman kiusaamista ehkäisevistä toimenpiteistä varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Tavoitteena on nollatoleranssi kiusaamiselle, häirinnälle, sosiaaliselle syrjinnälle ja väkivallalle. - Jokaisen lapsen ja nuoren on voitava luottaa siihen, että häntä ei kiusata eikä kohdisteta minkäänlaista väkivaltaa päiväkodissa eikä oppilaitoksissa. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että kiusaaminen on nostettu vahvasti esille Marinin hallituksen toimesta ja ryhdytty konkreettisiin toimiin kiusaamisen poistamiseksi ja ehkäisemiseksi, sanoo kansanedustaja Anneli Kiljunen. Toimeen tartutaan laajalla toimenpideohjelmalla Toimenpideohjelma on laadittu laajassa yhteistyössä eri ministeriöiden kanssa. Kiusaamista ennaltaehkäistään mm. panostamalla tunne- ja vuorovaikutustaitoihin jo varhaiskasvatuksessa. Lisäksi mahdollistetaan opetuksen epääminen oppilaalta määräajaksi lainsäädäntöä päivittämällä. Opetustoimen henkilökunnan täydennyskoulutuksen p