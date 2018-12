Varapuhemies Tuula Haatainen: Yhteisen vastuun kantaminen ei voi loppua silloin kun vaikeudet alkavat

Varapuhemies Tuula Haatainen muistutti kansainvälisen ihmisoikeuspäivän puheessaan, että ihmisoikeudet eivät ole kaupan. Ei voi olla niin, että yhteinen vastuun kantaminen loppuu silloin kun vaikeudet alkavat.

Eduskunnan varapuhemies Tuula Haatainen nosti kansainvälisen ihmisoikeuspäivän puheessaan vahvasti esiin ihmis- ja perusoikeudet Suomessa.

- Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten turvaamat oikeudet ovat osa kansallista lainsäädäntöämme. Suomen valtio on luvannut turvata ihmisoikeudet kansalaisilleen ja kaikille ihmisille Suomessa. Viranomaisilla on ensisijainen velvollisuus huolehtia ihmisoikeuksien toteutumisesta ja niiden edistämisestä. Ihmisoikeuksien lähin vastine kansallisessa oikeudessa ovat perusoikeudet, joihin sisältyvät myös sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet. Nämä ovat oikeuksia, jotka on turvattu perustuslaissa kaikille ihmisille, Haatainen totesi.

Haatainen nosti puheessaan esiin myös suomalaisen kansalaisyhteiskunnan merkityksen ihmisoikeustyössä.

- Suomessa kansalais- ja järjestötoiminta on ollut aktiivista. Vahva kansalaisyhteiskuntamme on luonut edellytyksiä sille, että Suomi menestyy monilla eri mittareilla mitattuna. Ilman vahvaa kansalaisyhteiskuntaa Suomi ei olisi nykyinen demokraattinen hyvinvointiyhteiskunta. Kansalaisten aktiivisuus, yhteisöllisyys ja tasa-arvo ovat mahdollistaneet omalta osaltaan Suomen menestystarinan.

- Järjestötoimintaan ja yhdistymisvapauteen liittyy myös työntekijöiden järjestäytymismahdollisuus työmarkkinoilla. Tämä tuntuu silloin tällöin unohtuvan, toteaa Haatainen.



- Monet yhteiskunnalliset muutokset ovat saaneet alkunsa kansalaisyhteiskunnan aktiivisuudesta. Yksinäisten äitien asema, päihdeäitien kuntouttaminen, äitiyspakkaus tai lasten leikkipuistoruokailu ovat tällaisia konkreettisia esimerkkejä, jotka herättävät myös kansainvälistä kiinnostusta.

- Ihmisoikeuksien tulee toteutua joka päivä ihmisen omassa elinympäristössä. Ei riitä, että olemme sitoutuneet kansainvälisiin sopimuksiin. Oikeuksien tulee toteutua ihmisten arjessa joka päivä.

Haatainen nosti puheessaan esiin myös naisten ja tyttöjen oikeudet.

Hän muistutti ihmisoikeustyöstä, jota Suomessa on tehty pitkään naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseksi.

- Sain olla mukana Pekingissä YK:n naiskonferenssissa vuonna 1995. Kokouksessa hyväksyimme asiakirjan, jossa naisten oikeudet määriteltiin ihmisoikeuksiksi, joihin kuuluvat myös seksuaalioikeudet. Pekingin toimintaohjelman viitoittamana viime vuosikymmenet ovat olleet edistyksellisiä ja tukeneet seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien kehitystä, kertoi Haatainen.



- On surullista, että tätä myönteistä kehitystä pyritään heikentämään erityisesti naisten seksuaalioikeuksien osalta. Tästä on vakava esimerkki Trumpin hallinnon päätös vetää rahoitus pois YK:n seksuaaliterveyshankkeilta vain siksi, että niihin sisältyy turvallisen abortin mahdollisuus.



- Nyt näiden oikeuksien vastainen ajattelu on viime vuosina saanut kasvavaa kannatusta Euroopassa kuin kansainvälisesti. Naisten oikeuksia ei pidetä vieläkään kaikkialla maailmassa perustavanlaatuisina ihmisoikeuksina. Jos rahasta on tiukkaa, menevät muut asiat edelle. Tasa-arvoa ja naisten oikeuksia kannattavat maat eivät voi hyväksyä tällaista kehitystä. Ei voi olla niin, että yhteinen vastuun kantaminen loppuu silloin kun vaikeudet alkavat. Ihmisoikeudet eivät ole kaupan.

Lopuksi Haatainen totesi, että me tarvitsemme tänä päivänä enemmän kuin koskaan ihmisiä, jotka tekevät ja toimivat ihmisoikeuksien eteen, järjellä ja sydämellä. Vain luomalla uskoa, toivoa ja tulevaisuuden näkymää, voimme rakentaa kestävää ihmisoikeuksia kunnioittavaa yhteiskuntaa.



- Suomen on vahvistettava rooliaan ja oltava kokoaa suurempi vaikuttaja ihmisarvokysymyksissä. Meidän tulee olla edelläkävijöitä ja suunnannäyttäjiä ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja rauhan rakentamisen edistämisessä maailmalla. Toimivana demokratiana ja perus- ja ihmisoikeuksiin sitoutuneena maana Suomella on erinomaiset edellytykset tulla demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen edelläkävijäksi maailmassa, sanoi Haatainen.

Varapuhemies Tuula Haatainen piti tänään eduskunnan tervehdyksen Finlandiatalolla ihmisoikeusjulistuksen 70-vuotisjuhlassa.