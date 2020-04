Varautuminen varmistaa sähkön ja lämmön jakelun

Kaikki energiayhtiöt kuuluvat huoltovarmuuden kannalta kriittiseen infrastruktuuriin. Siksi niillä on velvoite varautua poikkeusoloihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella toimijalla on oltava tarkat valmius- ja varautumissuunnitelmat siitä miten erilaisista poikkeustilanteista selvitään. Suunnitelmien tavoitteena on taata, että valot pysyvät päällä ja lämmöt sisällä myös silloin, kun maailmassa myllertää.

TAVALLISET POIKKEUSOLOT



Täällä Järvi-Suomessa poikkeusolot tavallisesti syntyvät sääilmiöistä, jotka ovat ilmaston muuttumisen myötä tulleet entistä rajummiksi.



Aikoinaan – silloin kun Suur-Savoa vasta toden teolla sähköistettiiin – linjoja vedettiin suoraan metsien läpi. Siksi tuulenkaadot ja tykkylumi pääsevät paikoitellen tekemään tuhojaan. Otollisin tilanne verkoston vikaantumiselle on silloin, kun maa on sula ja puissa vielä lehdet. Silloin tuuli ja märkä lumi voivat vääntää tai kaataa puita linjojen ja sähköverkon rakenteiden päälle pidemmäksi aikaa.



Olemme kuitenkin jatkuvasti kehittäneet sähköverkkoamme toimitusvarmemmaksi. Siirrämme jatkuvasti kaapeleita maan alle tai metsistä maanteiden varsille. Tässä riittää vielä tehtävää pitkälle tulevaisuuteen, sillä Järvi-Suomen Energian sähköverkko on pituudeltaan peräti 27 000 kilometriä.



Vertailun vuoksi: Helsingin Helen Oy:n verkon pituus on 6 200 kilometriä eikä pääkaupunkiseutu taida olla samalla tavalla metsäinen ja vesistöjen kirjoma kuin Järvi-Suomi. On selvää, että kotiseudullamme sähkön vieminen jokaiseen notkoon ja saarelmaan on ollut – ja on yhä kovan työn takana.



POIKKEUKSELLISET POIKKEUSOLOT



Nyt käsillä oleva poikkeustila asettaa aivan omat vaatimuksensa varautumiselle. Ensisijaisena tavoitteenamme on huolehtia henkilöstön terveydestä ja riittävistä resursseista jos ja kun sairastumisia tulee. Toki tähän on varauduttava myös normaaleina aikoina.



Kuten kaikki vastuulliset toimijat, olemme ohjeistaneet henkilöstöämme entistäkin parempaan käsi- ja yskimishygieniaan. Lisäksi siirryimme etätöihin 16.3. alkaen. Pääosa tehtävistä voidaan hoitaa etänä ja esimerkiksi yhteistyökumppaneiden tapaamisia pitäisi välttää. Toimintamme kannalta kriittisiä paikkoja ovat valvomot sekä sähkön- että kaukolämmön jakelussa. Toki nykyteknologia mahdollistaa monien toimintojen valvomisen ja ylläpidon työntekijän sohvalta käsin.



Nykyisen tilanteen pitkittyessä haasteita voi tulla komponenttien saatavuuden suhteen. Kriittisiä komponentteja on varastossa ja myös urakoitsijoilla on omat varastonsa. Lisäksi ensi kesän rakennustöitä varten on hankittu sähköverkon komponentteja valmiiksi – myös näitä voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön.



Lisäksi pitää varmistaa työvoima, jolla voimme korjata esimerkiksi poikkeusolojen aikana mahdollisesti syntyviä myrskytuhoja.



Ja jos todella tiukka paikka tulee, on käytettävissämme omien ammattilaistemme ja yhteistyökumppaniemme lisäksi joukko ammattitaitoisia tekijöitä, jotka ovat hiljattain siirtyneet toisiin tehtäviin tai eläköityineet.



Uskon, että pärjäämme poikkeusoloissakin hyvin.