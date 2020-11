Vardagen förde inte med sig överraskningar i övergången till Apotti

Apottis användarmängd ökade mångfaldigt då vardagen körde i gång på sjukhusen och poliklinikerna. Tredje dagen för det omfattande införandet framskred således som förväntat. Sjukhusen fungerar normalt och på jourerna har det inte varit mera bråttom än vanligt.

Användningen av klient- och patientdatasystemet Apotti förlöpte utan större problem under måndagen 2.11 även under pressen av ökade användar- och patientmängder som en normal vardag medför. Sjukhusen har fungerat normalt, liksom poliklinikerna som tar emot patienter under vardagar. I likhet med tidigare dagar har det inte förekommit rusning på jourerna.

”De här är alla goda nyheter men jag suckar inte av lättnad ännu även om vi går vidare precis enligt vad vi planerat på förhand. Målet är givetvis att verksamheten återgår till sin normala nivå så fort som möjligt men för det måste vi fortsätta jobba”, säger chefsöverläkare Markku Mäkijärvi.



Enligt utvecklingsdirektör Visa Honkanen har det har kommit in ett mindre antal anmälningar om störningar relaterade till Apotti nu än i det förra införandet i februari 2020. Detta trots att mängden nya användare på en gång var större än förra gången.

“Då ett nytt system tas i bruk och man lär sig använda det så stiger mängden felanmälningar oundvikligen under en viss tid. Det relevanta är att störningarna inte har inverkat på vården av patienterna, till exempel genom att fördröja tillgången till vård”, säger utvecklingsdirektör Honkanen.

Merparten av felanmälningarna har handlat om att man behövt hjälp i fråga om olika datasystem, som t.ex. att man glömt eller blivit av med sitt användarnamn. Utöver det är tusentals, om inte tiotusentals apparater, kopplade till Apotti. Således leder alla typer av små frågor som kräver råd och korrigering också normalt till flera hundra kontakter om dagen.

Apotti togs på lördagen 31.10.2020 i bruk på Mejlans tornsjukhus, Mejlans triangelsjukhus, Kliniken för cancersjukdomar, Haartmanska sjukhuset, Ögon-öronsjukhuset, Nya barnsjukhuset, Hud- och allergisjukhuset, Tölö sjukhus, Kirurgiska sjukhuset samt inom HUS verksamhet på Malms, Dals, Aurora och Hertonäs sjukhus.

Inom HUS pågår en omfattande reform av verksamheten, som hänför sig till hanteringen av patientdata. Det nya enhetligare sättet att dokumentera och använda data förbättrar kvaliteten och stärker patientsäkerheten. Det betydande utvecklingsprojektet är möjligt tack vare övergången till det nya patient- och klientdatasystemet Apotti i alla HUS enheter senast i slutet av år 2020. Dessutom öppnas en ny e-tjänst för HUS kunder, Maisa. Det Epic-baserade systemet som används i nästan 500 sjukhus runtom i världen har levererats till HUS av Oy Apotti Ab.