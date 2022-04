Varhaiskasvatuksen ammattilaisille tarjolla 70 työpaikkaa Vaasassa

Töitä on tarjolla varhaiskasvatuksen opettajille ja erityisopettajille, palvelupäällikölle, lastenhoitajille, päiväkotityöntekijöille sekä avustajille. Avoinna on sekä vakituisia että määräaikaisia tehtäviä.

Vaasassa on päiväkoteja, perhepäivähoitoa sekä avoimen päiväkodin toimintaa. Kunnallisia päiväkoteja on yhteensä 37.

- Meillä toimii suomenkielisiä, ruotsinkielisiä ja kaksikielisiä päiväkoteja, ja kielitaitovaatimukset tehtäviin vaihtelevat työpaikan ja -tehtävän mukaan. Lisätiedot niin kielitaitovaatimuksista kuin muistakin edellytyksistä löytyvät jokaisen haettavan paikan työpaikkailmoituksesta, kertoo varhaiskasvatusjohtaja Anne Savola-Vaaraniemi.

TE-livelähetyksessä lisätietoa työpaikoista

Työpaikkoja pääsee hakemaan Kuntarekryn kautta 5.-19.4. Kaikki haussa olevat paikat löydät kuntarekryn sivuilta: www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/?&profession=38816&organisation=20069

Lisätietoa varhaiskasvatuksen avoimista työpaikoista sekä Vaasan varhaiskasvatuksesta työpaikkana saa myös TE-live lähetyksissä 12.4 ja 13.4.

TE-liveä eli TE-toimiston suoraa lähetystä voi seurata verkossa osoitteessa https://te-live.fi/. Ruotsinkielinen lähetys tulee 12.4. klo 11 ja suomenkielinen lähetys 13.4. klo 11. Lähetyksistä on katsottavissa myös tallenteet jälkikäteen TE-liven sivustolla.

Energiakasvatusta ja kielirikasteista toimintaa

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jonka varhaiskasvatuksessa on tärkeää myös energiakasvatus pienestä pitäen sekä tieto- ja viestintäteknologian monipuolinen ja turvallinen käyttö yhdessä aikuisten kanssa. Esimerkiksi esiopetusryhmissä on käytössä Bee-Bot -robotit ohjelmoinnin ja koodauksen oppimisen tukena.

- Olemme kansainvälinen merenrantakaupunki, ja kielirikasteinen ohjelma on kirjattu varhaiskasvatussuunnitelmaamme. Päiväkodeissa järjestetään toimintaa säännöllisesti ja suunnitellusti jollakin muulla kuin ryhmän toimintakielellä: tuomme esimerkiksi laulujen, lorujen ja satujen kautta maistiaisia eri kielistä lapsille, Savola-Vaaraniemi kertoo.

Leikkitutoreiden avulla vahvistusta yhteiselle leikkipedagogiikalle

Vaasan varhaiskasvatuksessa koulutetaan henkilökuntaa myös leikkimään. Leikki on varhaiskasvatuksen keskeinen työtapa, jota on kehitetty muun muassa dokumentoimalla leikki- ja oppimisympäristöjä sekä kouluttamalla leikkitutor jokaiseen päiväkotiin.

- Meillä on meneillään pitkäaikainen projekti, jossa kehitetään leikki- ja oppimisympäristöjä varhaiskasvatussuunnitelman hengessä. Mukana ovat kaikki Vaasan varhaiskasvatusyksiköt, Savola-Vaaraniemi kertoo.

Vaasa – tavoitteena Suomen onnellisimmat asukkaat! Tule mukaan kasvattamaan onnellisia lapsia!