Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin hyvityksiä, jos lasta hoidetaan väliaikaisesti kotona

Koronatilanne on huomattavasti heikentynyt Vaasassa. Tämän vuoksi varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille esitetään mahdollisuutta maksuttomiin jaksoihin, jos he järjestävät lapsen hoidon väliaikaisesti itse. Poikkeusmenettely on voimassa 17.1.-4.2.2022.

Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille esitetään mahdollisuutta maksuttomiin jaksoihin, jos huoltajat järjestävät lapsensa varhaiskasvatuksen itse viikon mittaisissa jaksoissa. - Tällä menettelyllä pyrimme ehkäisemään tartuntojen leviämistä ja takaamaan varhaiskasvatukseen riittävä määrä henkilökuntaa, kertoo varhaiskasvatusjohtaja Anne Savola-Vaaraniemi. Poissaolot ilmoitettava välittömästi Poikkeusmenettely asiakasmaksuissa koskee kolmea viikon jaksoa. Lapsi voi olla poissa varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta joko jakson kerrallaan tai yhtäjaksoisesti kaikki jaksot. Yksittäisiä poissaolopäiviä ei hyvitetä. Ensimmäinen jakso 17.-23.1. Ensimmäinen hyvitysjakso kohdistuu tammikuun asiakasmaksuun ajalla 17.-23.1.2022.

Jos huoltajat pitävät lapsensa kotona koko ko. ajanjakson ajan, hyvitetään asiakasmaksua viiden päivän ajalta tammikuun laskulla.

Hyvitys myönnetään, mikäli lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta koko kyseisen jakson ajan. Toinen jakso 24.-30.1.: Toinen hyvitysjakso kohdistuu tammikuun asiakasmaksuun ajalla 24.-30.1.2022.

Jos huoltajat pitävät lapsensa kotona koko ko. ajanjakson ajan, hyvitetään asiakasmaksua viiden päivän ajalta tammikuun laskulla.

Hyvitys myönnetään, mikäli lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta koko kyseisen jakson. Kolmas jakso 31.1-4.2.: Kolmas hyvitysjakso kohdistuu tammi- ja helmikuun asiakasmaksuihin ajalla 31.1.-4.2.2022.

Jos huoltajat pitävät lapsensa kotona koko ko. ajanjakson ajan, hyvitetään asiakasmaksua yhden päivän ajalta tammikuun laskulla sekä neljän päivän ajalta helmikuun laskulla

Hyvitys myönnetään, mikäli lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta koko kyseisen jakson. Poissaoloista tulee ilmoittaa välittömästi lapsen varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikkaan. Lapsen poissaolo ensimmäisen jakson (17.– 23.1.) osalta ilmoitetaan Wilma-viestillä, sähköpostilla tai tekstiviestillä lapsen omaan varhaiskasvatusyksikköön tai esiopetuspaikkaan.

Lapsen poissaolo toisen jakson (24.-30.1.) ja kolmannen jakson (31.1.-4.2.) osalta ilmoitetaan varhaiskasvatuksen sähköisen hoitoaikavarauksen sähköisesti Edlevon kautta.

