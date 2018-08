Varhaiskasvatuksen sijaistoimintaa kehitetään etsien uusia ratkaisuja

Hyvän työllisyystilanteen myötä varhaiskasvatuspalvelujen käyttö ja osallistuminen ovat olleet kasvussa. Sekä varhaiskasvatuksen vakituisen henkilöstön että sijaisten saatavuudessa on ollut haasteita. Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen sijaisten kysyntä on kasvanut 41,3 prosenttia tammikuusta elokuuhun, verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tilanteeseen on lähdetty varautumaan, kun on nähty toimintaympäristön merkittävä muutos.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten määrää seurataan päiväkodeissa päivittäin. Sijaisia tilataan aina tarvittaessa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:stä ja kaupungeilla on myös omia sijaisia. Sijaistoimintaa kehitetään jatkuvasti yhdessä etsien uusia ratkaisuja. Seure rekrytoi aina ensisijaisesti päteviä työntekijöitä. Lastenhoitotyön perehdytys on ollut käytössä jo pitkään yhteistyössä kaupunkien päiväkotien kanssa, keinona turvata henkilöstön saatavuus myös silloin, kun kysyntä on huipussaan. Lastenhoitotyön perehdytys on tarkoitettuja työntekijöille, joilla ei ole aikaisempaa työkokemusta päiväkodin arjesta. Perehdytykseen hakeneista valitaan ammattitaidolla vain parhaat ja soveltuvimmat, ja hakijat käyvät läpi tiukan seulan. Lastenhoitotyön perehdytykseen sisältyy harjoittelu päiväkodissa. Päiväkodin harjoittelun aikana perehtyjän työskentelyä seuraa ja ohjeistaa ohjaava lastentarhanopettaja tai lastenhoitaja, joka antaa arvion perehtyjän suoriutumisesta. Perehdytyksen jälkeen tehdään lopullinen päätös rekrytoinnista. Kuntien laadukas sijaistoiminta on lapsen etu ja laadukkaan varhaiskasvatuksen edellytys.

Lisätietoja: Satu Järvenkallas

Helsingin varhaiskasvatusjohtaja

puh. 09 310 43368

satu.jarvenkallas@hel.fi Anne Sivula

Seure Henkilöstöpalvelut Oy, toimitusjohtaja

puh. 040 576 5096

anne.sivula@seure.fi

Avainsanat helsinkipäiväkotisijaisetvarhaiskasvatus

