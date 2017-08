Varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisessa noudatettava lakia

JHL Porissa: Turvallinen Suomi - vanhuksille, lapsille, kaikille? 7.7.2017 13:36 | Kutsu

Vanhukset, lapset, me kaikki. Pysyykö muuttuva Suomi meille turvallisena? Ovatko vanhukset hyvissä käsissä kotihoidossa ja lapset päivähoidossa? Kuka hoitaa ketä ja millaisin eväin? Entä me kaikki, kun kansainvälinen turvallisuusmaisema on levoton lähialueitamme myöten? Kuka meillä Suomessa toimii ja millaisin valtuuksin?