Variskan koululla ja Vamialla koronatartunnat -kaikki yläkoulut ja Vamian Sampo-kampus siirtyvät etäopetukseen 14.12. lähtien

Variskan koulun oppilaalla on todettu koronavirustartunta ja mahdollisia altistuneita on koulussa yli 60. Kaikkien Variskan koulun oppilaiden ja koko opetushenkilökunnan toivotaan noudattavan omaehtoista karanteenia. Vamialla on todettu koronatartunta valmentavan koulutuksen aikuisten ryhmässä, altistuneita on 20 henkilöä ja myös nuorten ryhmä on asetettu karanteeniin. Kaikki yläkoulut sekä Vamian Sampo-kampus siirtyvät etäopetukseen 14.12. lähtien joululomaan saakka.

Variskan koulun henkilökuntaa, karanteeniin määrättyjen oppilaiden sekä koko koulun oppilaiden huoltajia on tiedotettu tapahtuneesta. Karanteenissa on yhteensä yli 60 henkilöä. Myös Vamian oppilaisiin, opettajiin ja huoltajiin on oltu yhteydessä ja karanteenissa on 20 henkilöä. Molemmissa kouluissa aloitettiin mahdollisten altistuneiden selvittäminen ja yhteydenotot välittömästi, kun saatiin tieto tartunnasta.

- Koronatilanne on heikentynyt merkittävästi, sillä tartunnat ovat Vaasassa jälleen nousussa. Teemme nyt kaikkemme, että saisimme nämä tartuntaketjut pysäytettyä. Siksi päätimme tänään varautumisen johtoryhmässä, että kaikki yläkoulut sekä Vamian Sampo-kampus siirtyvät etäopetukseen huomisesta 14.12. lähtien lukukauden loppuun saakka. Tällä toimenpiteellä pyrimme myös siihen, että kevätlukukausi voisi alkaa normaalissa lähiopetuksessa, kertoo kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Etäopetus koskee Variskan koulun, Onkilahden yhtenäiskoulun, Merenkurkun koulun, Borgaregatans skolanin ja Savilahden yhtenäiskoulun vuosiluokkia 7-9 sekä Vamian Sampo-kampusta. Etäopetukseen siirtymisestä on tiedotettu sunnuntaina kaikkien koulujen henkilökuntaa, huoltajia sekä oppilaita.

- Hansa-kampus on vielä toistaiseksi auki, mutta seuraamme tarkasti tilanteen kehittymistä, kertoo Vamian rehtori Åsa Stenbacka.

- Variskan koulussa etäopetukseen siirtyvät kaikki laajan altistumisen takia, muissa yläkouluissa tarjotaan edelleen lähiopetusta erityisen tuen oppilaille. Kouluruokailu on tarjolla kaikilla halukkaille koulujen ruokasalissa, mutta kouluun tulevien on tärkeää muistaa maskien käyttö, turvavälit ja käsihygienia, jotta tartuntoja ei tule lisää, kertoo koulutoimenjohtaja Kari Nummela.

- Koska Variskan koulussa altistuneiden määrä on suuri, vetoamme kaikkiin karanteeniin asetettujen altistuneiden lisäksi myös kaikkiin Variskan koulun oppilaisiin ja opetushenkilökuntaan, että he noudattaisivat omaehtoista karanteenia. Eli kaikkea kanssakäymistä kodin ulkopuolella pitää välttää. Jos on pakko olla yhteyksissä kodin ulkopuolelle, on käytettävä maskia ja huolehdittava turvaväleistä, muistuttaa Vaasan kaupungin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Heikki Kaukoranta.

Mikäli ilmenee lieviäkin hengitystieinfektion oireita kuten yskää, nuhaa, kuumetta tai kurkkukipua, on mentävä välittömästä korontestiin. Myös Variskan koulun liikuntatilat suljetaan Loppiaiseen saakka. Muiden koulujen liikuntatilojen osalta päätetään tarkemmista linjauksista maanantaina.

Maskien käytön jatkaminen on tärkeää

- Haluamme vielä muistuttaa kaikkia vaasalaisia siitä, että nyt on erittäin tärkeää vielä jaksaa käyttää maskia, huolehtia turvaväleistä ja käsihygieniasta. Huolehtimalla itsestämme huolehdimme toisista. Erityisesti vetoamme nuoriin, sillä yläkouluissa maskien käyttö on vähentynyt huolestuttavasti. Saimme kaikki yhdessä koronatartunnat laskuun syksyllä, ei päästetä nyt tartuntakäyrää nousemaan yhtään korkeammalle, toivoo kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Vaasan sairaanhoitopiirillä ja Vaasan kaupungilla on parasta aikaa menossa yhteinen kampanja kaikille yläkoululaisille. Kampanjan tavoitteena on kannustaa yläkoululaisia maskin käyttöön haastamalla heitä kertomaan sosiaalisessa mediassa kenen takia he maskia käyttävät. Kampanjassa herätellään vastuuta lähimmäisistä -omista vanhemmista, isovanhemmista ja riskiryhmiin kuuluvista, joita on kaikissa ikäryhmissä.