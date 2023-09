Varkauden Teatterin 110-vuotisjuhlasyksyn avaa Iltatähti–musiikkikomedia

Iltatähti –musiikkikomedia etenee kuin kabaree ja soi livebändimme tahdittamana kuin jukebox. Tarinan pääosissa liihottavat Vanhainkoti Iltatähden kolme iäkästä asukasta, Olga, Eeva ja Hertta. Daamit tekevät osastollaan lennokkaita siirtymiä uniin ja unelmiinsa - välillä spontaanisti, välillä lääkityksen avulla. Haaveissaan naiset ovat mitä ja keitä haluavat, heihin eivät yllä aika tai painovoima, eikä ihailijoita puutu.



Esitys vyöryttää yleisön eteen naisten päiväunien viihteellisen runsaudensarven. Iltatähteen saapuu yllätysvierailulle niin tukkilaisia, urheilijanuorukaisia, metsän eläimiä kuin Hitler ja Kekkonenkin. Lääkäri, sivari ja pastori edustavat vanhainkodin henkilökuntaa, mutta ehtivät myös tulkita naisten päiväunien kohteita. Olga uskoo olevansa välillä tsaarin hovissa ja dementoitunut Eeva on kokenut eroottisen herätyksen, mutta Hertta hahmottaa kirkkaasti oman tilanteensa.

Raila Leppäkosken musiikkinäytelmän on Varkauteen sovittanut esityksen ohjaaja Sarianne Tursas ja kyseessä on tuuletettu versio Ryhmäteatterin 90-luvulla tunnetuksi tekemästä hittinäytelmästä.

Tämä kabareemainen musiikkikomedia sisältää häpeilemätöntä kasariestetiikkaa sekä parikymmentä musikaaleista, elokuvista ja radiosta tuttua kappaletta menneiltä vuosikymmeniltä.

Ohjaaja Sarianne Tursas kiteyttää

“Esitys on oodi mummoille kaikessa moninaisuudessaan. Jokainen palvelutalon asukas on ainutkertainen itsensä, eikä heidän viimeisten vuosiensa perusteella kannata tehdä mitään oletuksia aiemmin eletystä elämästä”, toteaa ohjaaja Sarianne Tursas ja jatkaa:”Iltatähden todellisuudessa 80-luvulla lääkärillä on vielä aikaa keskustella vanhusten kanssa ja aterioilla tarjoillaan kalaa liiallisuuteenkin asti. Silti kokemus vapauden, yksityisyyden ja toimijuuden menetyksestä on läsnä tässäkin kepeässä hyvän mielen esityksessä.”

Perinteet velvoittavat

“Olin viime syksynä teatterinjohtajana aloittaessani tietoinen, että Varkauden Teatterissa on pitkät perinteet erilaisten musiikkinäytelmien suhteen ja että ne ovat myös yleisön toivomia. Kun teatterissamme musiikillinen osaaminen on niin korkealla tasolla, on oikeastaan välttämätöntäkin päästä toteuttamaan osaamistaan tällä saralla” hehkuttaa teatterinjohtaja Juha Vuorinen. “Tällä kerralla etsimme jotain, mitä ei olisi esitetty puhki, mutta joka sytyttäisi ja olisi helposti lähestyttävää. Halusin myös, että naisille olisi kantavia rooleja ja paljon laulettavaa. Tämä on hyvää vastapainoa viime kaudella nähdylle Villeille vuosille, joka oli aika mieskeskeinen tarina”, tuumii Vuorinen.

Rooleissa nähdään Jukka-Pekka Löhönen, Pietari Pentikäinen, Mimmi Rantala, Tiina Ruutiainen, Saara Saastamoinen, Marja Sundgrén ja Ville-Veikko Valtanen.

Revyyn kapellimestarina toimii Sami Ruutiainen. Hänen lisäkseen bändissä soittavat Sami Harlin, Anssi Huotari/Jukka Rissanen ja Jouko Reijonen/Jukka Kolehmainen.

Käsikirjoitus on Raila Leppäkosken, sovitus ja ohjaus Sarianne Tursaan. Musiikin on sovittanut ja harjoituttanut Sami Ruutiainen. Koreografiat on tehnyt Noora Purasen, lavastus on Sami Härkösen, pukusuunnittelu Mirja Ryytyn käsialaa. Valoista vastaa Marko Etelärinne ja äänistä Jussi Heiskanen. Tarpeiston on valmistanut Mirja Ryytty. Kampaukset ja maskeeraukset ovat Miia Immosen.

Iltatähti saa syksyllä 2023 25 esitystä ja se jatkaa ohjelmistossa vielä keväällä 2024.

Esityksen kesto 2 tuntia 15 minuuttia väliaikoineen.



Lisätietoja: ohjaaja Sarianne Tursas, puh. 045 2003737, sarianne.tursas@gmail.com

Julkaisuvapaita kuvia tästä linkistä.

Kuvat Petteri Aartolahti.