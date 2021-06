Varkauden tehtaat saivat luvan jätevedenpuhdistamon uudelle purkuputkelle

Jaa

Puinen 1970-luvulla asennettu purkuputki korvataan uudella muovisella putkella. Samalla jätevesien purkupaikka siirtyy Pirttivirran ylävirtaan. Muutos ei lisää vesistön kuormitusta. Varkauden tehtaat omistaa Stora Enso Oyj.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 11.6.2021 päätöksen Stora Enso Oyj:lle siitä, että Varkauden tehtaiden jätevedenpuhdistamon purkuputki voidaan uusia. Puhdistamolla käsitellyt jätevedet johdetaan tällä hetkellä Pirtinvirtaan purkuputkessa, joka kulkee Huruslahden kautta. Kuntotutkimusten perusteella nykyisen puisen purkuputken kunto ei ole huono. Putken uusiminen on kuitenkin tarpeen, koska se on ollut käytössä jo kauan, joten sen käyttöön liittyy riskejä. Hankkeessa jätevesiputki korvataan uudella muoviputkella, joka asennetaan olemassa olevan putken rinnalle. Olemassa oleva putki jätetään paikoilleen, jotta Huruslahden pohjasedimenttiä ei pääse sekoittumaan veteen, kun putkea poistetaan. Sedimenttiin on kerääntynyt haitta-aineita.

Nykyinen jätevesien purkupaikka sijaitsee Pirtinvirrassa Pirtinsillan (valtatie 23) eteläpuolella. Sieltä jätevedet purkautuvat kohti Siitinselkää. Pirtinvirran pohja on epätasainen ja putken rakentamisessa on rakennusteknisiä haasteita. Siksi uusi purkuputki on suunniteltu noin 260 metriä nykyistä putkea lyhemmäksi. Uusi purkupiste sijoittuu pohjoisemmaksi, Pirtinvirran Huruslahden puoleiselle suulle. Uuden putken tavoitteena on turvata se, että käsitellyt jätevedet johdetaan vesistöön samanlaisiin virtausolosuhteisiin kuin nykyisellä putkella. Vesialueen omistaa Varkauden kaupunki, jonka kanssa on tehty asiaan liittyvä vesialueen käyttöoikeussopimus.

Muutostyöt on suunniteltu toteutettavaksi aikaisintaan kesällä 2021. Purkuputken rakentaminen tapahtuu tehtaan ranta-alueella. Työn ei arvioida aiheuttavan merkittävää, tehtaan normaalitoiminnasta erottuvaa melua ympäristöön. Putken asennus vesistöön kestää arviolta noin 1–2 viikkoa.

Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelu

Lupapäätös on nähtävissä Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa. Päätös löytyy helposti, kun kirjoittaa hakukenttään asian diaarinumeron ISAVI/4857/2020.

Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelu on aluehallintoviraston ylläpitämä palvelu, josta löytyy aluehallintovirastossa vireille tulleet, tiedoksiannetut ja päätetyt vesi- ja ympäristölupa-asiat sekä niihin liittyvät asiakirjat, jotka julkaistaan julkisessa tietoverkossa.

Aluehallintovirasto ratkaisee ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia hakemusasioita. Ympäristö- ja vesiluvituksen tavoitteena on ennaltaehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa. Lupia myöntäessään aluehallintovirasto sovittaa yhteen ympäristön käyttöä ja ympäristöön vaikuttavia toimintoja ekologisesti kestävällä tavalla.



