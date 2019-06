Varman omistama Finlaysonin alue houkuttelee teknologiayrityksiä

AAC Technologies Oy vuokrasi Euroopan pääkonttoritilansa Tampereen Finlaysonin alueelta. Myös useita muita uusia isoja teknologiayrityksiä, kuten Digia Oyj, Intopalo Digital Oy, Solteq Oyj ja Jolla Oy, on kuluneen kolmen vuoden aikana sijoittunut Finlaysonin alueelle.

Mikrokomponentti- ja kuluttajaelektroniikkaratkaisujen toimittaja AAC Technologies avasi viime syksynä tuotekehitysyksikön Tampereen Hervantaan, ja nyt yritys vuokrasi Euroopan pääkonttorilleen 740 m2 kokoiset toimistotilat Varman omistamalta Finlaysonin alueelta. Myös tuotekehitysyksikkö siirtyy Finlaysonille.



– AAC:n toimisto sijaitsee Siperian rakennuksen 2. kerroksessa, jossa aiemmin oli Aamulehden toimintoja. Tiloihin tehtiin varsin mittavat muutostyöt vuokralaisen toiveen mukaisesti nopealla aikataululla parissa kuukaudessa. Tiloihin toteutettiin uusia neuvotteluhuoneita, laboratoriotiloja sekä uudistettiin valaistus, keittiötilat sekä lattioiden pintamateriaalit, kertoo Varman kiinteistöpäällikkö Kai Niinimäki.



AAC pääsi muuttamaan tiloihin kesäkuun alkupuolella.



– Uudet toimitilat täyttävät tarpeemme paremmin kuin osasimme edes toivoa. Keskeinen sijainti oli tärkein kriteeri tiloja valittaessa. Halusimme Tampereen ytimeen. Avarat ja valoisat tilat tuovat viihtyvyyttä ja puitteet, joita voi ylpeänä esitellä, niin läheltä kuin kaukaa tulleille vieraille. Meillä oli erinomaiset mahdollisuudet vaikuttaa toimitilojemme käytettävyys- ja sisustussuunnitteluun, kertoo AAC Technologiesin Tampereen yksikön johtaja Eero Päivänsalo.



AAC Technologiesin tavoitteena on kasvattaa henkilöstömääräänsä Tampereella 200 työntekijään vuoteen 2025 mennessä.



– Finlayson on ollut aikansa moderni tuotantokeskus, joka jo sellaisenaan huokuu tekemisen energiaa. Sijainti kaupungin kansallismaisemassa sekä loistavat kulkuyhteydet vaikuttavat positiivisesti jopa rekrytointiin. Tampereen keskustaan on helppo matkustaa vaikka Aasiasta, Päivänsalo jatkaa.

Sijainti, yhteisöllisyys ja palvelut Finlaysonin alueen vetovoimatekijöinä

Viimeisen kolmen vuoden sisällä AAC:n lisäksi kolme suurta teknologiayritystä Digia, Solteq, Jolla ja Intopalo Digital ovat sijoittaneet toimitilansa Finlaysonin alueelle. Lisäksi kymmenittäin pienempiä teknologiayrityksiä on löytänyt paikkansa Finlaysonin alueen rakennuksista.



– Alue on houkutteleva työskentely-ympäristö keskeisen sijaintinsa sekä luovan ja monipuolisen vuokralaisyhteisönsä ansiosta. Alueella on hyvät palvelut ja esimerkiksi lounasravintolat lähellä. Yhdessä vuokralaisten kanssa suunniteltavilla muutostöillä pystymme luomaan modernit, viihtyisät ja yksilölliset toimistotilat vaikka itse rakennus olisikin rungoltaan jo yli satavuotias. Myös vuokrahinnoittelumme on kilpailukykyinen, Kai Niinimäki kertoo.



Finlaysonin alue on Tampereen keskustassa sijaitseva historiallinen tehdasalue, josta on muodostunut nykyaikainen yli 100 yrityksen työpaikkakeskittymä ja vapaa-ajankeskus. Hyvät liikenneyhteydet, lounasravintolat, viihdepalvelut, päivittäistavarakauppa sekä yli 600 autopaikan pysäköintilaitos P-Plevna palvelevat alueella työskenteleviä ja vierailevia ihmisiä.



Vuonna 2020 vietetään Finlaysonin alueen 200-vuotissyntymäpäivää. Juhlavuodelle on suunnitteilla runsaasti tapahtumia ja muita elämyksiä nähtäväksi ja koettavaksi alueen uniikissa miljöössä. Juhlavuotta suunnitellaan yhteistyössä alueen vuokralaisten kanssa.





