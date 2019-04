Varmista talkooväen vakuutusturva!

Kevät on taloyhtiöissä talkoiden aikaa. Hallituksen on hyvä etukäteen varmistaa, että talkoot onnistuvat toivotulla tavalla, ja talkooväen käytössä on esimerkiksi tarvittavat työvälineet. Lisäksi hallituksen on syytä varmistaa, että talkooväki on asianmukaisesti vakuutettu.

Talkoisiin osallistuminen on vapaaehtoista. Tyypillisesti talkoissa tehdään kevyitä ja turvalliseksi luokiteltavia töitä, kuten haravointia ja pensaiden siistimistä. Näissäkin voi kuitenkin huonolla tuurilla sattua vahinkoja, ja sitä varten talkoilijat on hyvä vakuuttaa. ”Vakuutuksia on erilaisia, ja usein puhutaan talkoovakuutuksista. Talkoovakuutus on kuitenkin suppeampi kuin ryhmätapaturmavakuutus. Talkoovakuutukseen liittyy esimerkiksi ikärajoitus, jolloin iäkkäät talkoilijat eivät kuulu sen piiriin”, huomauttaa Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen. Ryhmätapaturmavakuutus kattaa kaikki taloyhtiössä asuvat ja talkoisiin osallistuvat henkilöt. Ei liian vaarallisia töitä talkoisiin Vakuutusturvasta huolimatta Kristel Pynnönen korostaa, että vaaralliset työt on jätettävä ammattilaisten tehtäväksi. ”Talkoissa kannattaa pitäytyä pihatyön perinteisissä tehtävissä, eikä ruveta esimerkiksi kaatamaan puita tai kiivetä katolle. Turhia riskejä kannattaa välttää”, Pynnönen suosittelee. Kristel Pynnönen muistuttaa, että talkoiden järjestämisellä on muitakin mukavia seurauksia kuin pihamaan siistiytyminen. ”Yhdessä tekeminen luo taloyhtiöön hyvää henkeä ja sen ansiosta riidatkin voivat vähentyä. Tämä on vähintään yhtä tärkeä asia kuin taloudellinen säästö, joka saavutetaan maalaamalla vaikkapa aidat talkootyönä”, Pynnönen muistuttaa.

