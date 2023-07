Varo Suomi.fin nimissä lähetettyjä huijausviestejä – älä klikkaa viestin linkkejä

Tutkimus: Yli puolet digimaailman rikoksista jää ilmoittamatta viranomaisille 16.6.2023 11:43:38 EEST | Tiedote

Digi- ja väestötietoviraston Digiturvabarometrin mukaan joka viides suomalainen on joutunut internetissä petoksen tai muun rikoksen kohteeksi. Vain noin puolet heistä on ilmoittanut rikoksesta poliisille. Yleisimpiä digiturvallisuuteen liittyviä uhkia ovat erilaiset huijausviestit ja tietojenkalastelu. Suomalaisten luottamus digitaaliseen turvallisuuteen on kuitenkin säilynyt vahvana. Yli 80 prosenttia luottaa oman työnantajan, viranomaisten sekä pankki-, maksu- ja vakuutuspalveluiden kykyyn käsitellä tietoja turvallisesti.