Varsavaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä

Kainuun ELY-keskus toimii hankkeen yhteysviranomaisena, jonka tehtävänä on toteuttaa hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely. YVA-menettelyn mukaisina vaihtoehtoina tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämisen (VE0) lisäksi maksimivaihtoehtoa (VE1) 21 voimalan sekä toisena vaihtoehtona seitsemän tuulivoimalan rakentamista (VE2) alueelle.

Voimala-alueen liittämiseksi valtakunnan verkkoon on tarkasteltu kahta vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa yksi (SVE1) hankealueelle rakennettaisiin sähköasema, jolta liitytään valtakunnan verkkoon. Vaihtoehdossa kaksi (SVE2) hankealueelta rakennetaan uusi 110 kV linja hankealueelta Uvan sähköasemalle. Uusi linja sijoittuisi Fingridin olemassa olevan 200 kV johdon pohjoispuolelle ja sen pituus olisi noin 10 km. Hankealueen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein.

Nyt nähtävillä oleva ympäristövaikutusten arviontiselostus on nähtävillä 15.2.2023 saakka. YVA-selostus on hankkeesta vastaavan esittämä asiakirja, jossa esitetään tiedot ja sen vaihtoehdoista. Selostuksessa on esitetty yhtenäinen arvio vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävimmistä ympäristövaikutuksista. Konsulttina selostusta laatimassa on toiminut Ramboll Finland Oy. Nähtävillä olon jälkeen yhteysviranomaisella on kaksi kuukautta aikaa laatia perusteltu päätelmä hankkeen merkittävimmistä ympäristövaikutuksista.

Hankkeen kuulutukseen ja YVA-selostuksen paperiversioon voi tutustua 21.12.2022 - 15.2.2023 Paltamon, Puolangan ja Ristijärven kunnantaloilla sekä kirjastoissa. Hankealueen läheisyyden vuoksi tutustumismahdollisuus on järjestetty myös Puolangan ja Ristijärven kunnantalolle ja kirjastoon.

Hanketta, YVA-selostusta ja osayleiskaavaluonnosta koskeva yleisötilaisuus järjestetään 11.1.2023 klo 17.00–19.00 Paltamon kunnantalolla (Salmelankuja 1, 88300 Paltamo). Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin. Arviointiselostus liitteineen sekä osallistumislinkki yleisötilaisuuteen löytyy ympäristöhallinnon verkkosivulta www.ymparisto.fi/varsavaaratuulivoimaYVA

Kansalaisilla sekä yhteisöillä on viranomaisten ohella mahdollisuus lähettää kirjallinen mielipide YVA-selostuksesta 15.2.2023 mennessä osoitteeseen kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani. Viitteeksi KAIELY/ 586 /2021. Sähköisenä toimitetun mielipiteen toivotaan olevaan kopioitavassa muodossa.