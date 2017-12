Varsinais-Suomeen 17 uutta laillistettua kiinteistönvälittäjää

Kauppakamarilta 40 000 euron lahjoitus Turun ammattikorkeakoululle 13.11.2017 13:26 | Tiedote

Turun kauppakamari lahjoittaa Turun ammattikorkeakoululle 40 000 euroa. Lahjoitus tehdään ammattikorkeakoulun varainhankintaan. Kauppakamari tekee myös 10 000 euron sijoituksen Turun KY:n omistamaan kehitys- ja sijoitusyhtiö Monttu Ventures Oy:öön, jonka päätehtävänä on tukea Turun korkeakouluista ponnistavia kasvuyrityksiä. Lahjoituspäätökset tehtiin Turun kauppakamarin syyskokouksessa viime perjantaina. Turun kauppakamari teki aiemmin tänä vuonna 50 000 euron lahjoituksen Turun yliopistolle. Kauppakamarin mielestä Suomen on tärkeää pitää huolta korkeasta koulutus- ja tutkimustasosta ja haluaa olla mukana tukemassa sitä. Yrityksille on ratkaisevaa turvata tutkimusinfra, joka mahdollistaa menestyksen. Kauppakamarilla on pitkä historia koulutuksen tukijana. Kauppakamarin edustajat olivat muun muassa vaikuttamassa jo 1950-luvulla Turun kauppakorkeakoulun perustamiseen ja osaavan työvoiman merkitystä elinkeinoelämälle on aina pidetty erittäin tärkeänä. Matti Rihko jatkaa Turun kauppakamar