Varsinais-Suomeen on avattu 31 uutta muovipakkausten keräyspistettä

Satakuntaan on avattu 22 uutta muovipakkausten keräyspistettä 1.6.2023 08:35:00 EEST | Tiedote

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on lisännyt Satakuntaan useita uusia muovipakkausten keräyspisteitä. Suurin osa keräyspisteistä on Porissa. Maakunta on valtakunnallisesti ensimmäinen, joka on saanut kaikki uudet muovinkeräyspisteensä. Uudet keräyspisteet ovat osa Ringin muovipakkausten keräysverkoston valtakunnallista laajenemista.