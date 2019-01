Varsinais-Suomeen viime vuonna yli sata Veikkauksen suurvoittoa – näihin kuntiin ne osuivat

Varsinais-Suomen alueelle osui vuoden 2018 aikana yhteensä 117 Veikkauksen pelien suurvoittoa. Rajana listauksessa ovat 20 000 euroa tai sitä suuremmat voitot, poislukien automaatti- ja ravipelivoitot. KOKO LISTAUS EXCEL-LIITETIEDOSTOSSA.

Isoin potti meni Loimaalle, kun helmikuun Eurojackpotin arvonnassa löytyi vain yksi 90 miljoonan euron täysosuma. Peli oli jaettu viiteen osaan, joten jokaisen tositteen arvo oli 18 miljoonaa euroa. Voittajia kimppapelissä oli neljä. He kaikki kuittasivat megapotista 22,5 miljoonaa euroa.

Voittajien ilmoittautuminen Veikkaukselle kesti poikkeuksellisen kauan.

- Aloin jo itsekin ajatella, että voittotositteet ovat hukkuneet johonkin, koska mitään ei kuulunut koko talven aikana. Vasta keväällä sitten asia ratkesi onnellisella tavalla, kun Loimaan Prismassa pelattu peli käytiin lunastamassa pääkonttorillamme ja onnekkaat voittajat saivat heille kuuluneet miljoonat, muistelee Veikkauksen viestintäpäällikkö Tomi Auremaa.

Listauksessa seuraavalle sijalle nousee pienelle varsinaissuomalaiselle paikkakunnalle lokakuussa osunut Loton 1,3 miljoonaa euroa. Voittaja oli yksi viidestä, jotka olivat ostaneet Veikkauksen verkkosivuilta porukkapelin. Muut voitot 6,5 miljoonan potista menivät eri puolelle Suomea.

Seuraavat kolme sijaa ovat kaikki Eurojackpot-voittoja. Miljoona euroa meni heinäkuussa turkulaiselle verkkopelaajalle ja 853 000 euron voitto arvottiin kesäkuussa henkilölle, joka oli jättänyt kuponkinsa sisään Ruskon S-marketissa. Toukokuussa puolestaan Kemiön R-kioskin asiakas voitti 632 000 euroa. Suurin Keno-voitto nousee sijalle kymmenen. Turun Uudenmaantien Teboililla pelattu peli palautti takaisin mukavat 300 000 euroa.

- Tuo paljon puhuttu ja kohuttu Eurojackpotin 90 miljoonan voitto on varmasti monilla edelleen mielessä, mutta mukavasti on onni potkinut varsinaissuomalaisia myös muissa peleissämme. Tämän viikon lauantaina on jälleen uusi mahdollisuus nousta miljoonakerhoon, kun Lotossa on tarjolla kaikkien aikojen suurin potti, tasan 15 miljoonaa euroa, Auremaa sanoo.

TOP-voitot vuonna 2018 Varsinais-Suomessa: