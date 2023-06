Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Eolus Finland Oy:n merituulivoimahanke Navakan YVA-ohjelmasta (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Eolus Finland Oy suunnittelee Navakka-merituulivoimahanketta Selkämerelle, Porin ja Merikarvian edustalle, noin 30 kilometrin etäisyydelle Suomen rannikosta. Suunniteltu tuotantoalue on Suomen talousvyöhykkeellä, pinta-alaltaan noin 670 km2 ja se rajautuu idässä Suomen aluevesien rajaan.

Hankkeessa on suunniteltu rakennettavaksi 70–100 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 15–25 MW. Voimaloiden tavoiteltu kokonaiskapasiteetti on noin 1 500 MW. Tuulivoimaloiden lisäksi merialueelle rakennetaan sähkönsiirron edellyttämiä rakenteita. Voimalat liitetään kaapelein merisähköasemiin, joilta sähkö siirretään merikaapeleilla edelleen rannikon sähköasemalle. Rannikkoasemalta sähkö johdetaan edelleen joko maakaapeloinnin tai ilmajohtojen avulla valtakunnan verkon liityntäasemalle. Hankkeessa tarkastellaan niin sanotun nollavaihtoehdon ohella kahta toteutusvaihtoehtoa merituulivoimala-alueella sekä eri vaihtoehtoja merikaapeleiden ja mantereen sähkönsiirtoreittien sijoittamiseen.

Arviointiohjelmasta annettiin yhteensä 36 lausuntoa ja 66 mielipidettä. Mielipiteissä oli yhteensä 680 allekirjoittajaa. ELY-keskus on 16.6.2023 antanut arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon. Lausunnon mukaan ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää erityistä huomiota merenkulkuun, kalastoon ja kalastukseen, virtausoloihin ja sedimenttien liikkeeseen sekä näiden kautta meriluonnon ekologiseen toimintaan. Linnustoselvitysten toteutukseen edellytettiin tarkennuksia. Saatuja mielipiteitä tulee käyttää ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa erityisesti mantereelle sijoittuvan sähkönsiirron osalta.

Seuraavaksi YVA-menettely etenee arviointiselostusvaiheeseen. YVA-menettelyssä ja arviointiselostusta laadittaessa tulee ottaa huomioon arviointiohjelma sekä yhteysviranomaisen lausunnossa ja muissa annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä esitetyt näkökohdat.

Yhteysviranomaisen lausunto sekä arviointiohjelma liitteineen ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/navakkamerituuliYVA

Lisätietoja:

ylitarkastaja Marja Nuottajärvi, marja.nuottajarvi@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 055