Varsinais-Suomen ELY-keskus tilaa lisävuoroja Utön yhteysalusreitille Pärnäisten yhteysaluslaiturin valmistumiseen asti

Galtby gamla markstöd repareras i Korpo - ändringar i landsvägsfärjans tidtabeller 17.5.2021 09:40:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Egentliga Finland reparerar det gamla markstödet i Galtby i Korpo genom att förnya gångjärnsöronen och markstödets frambalk av betong. Arbetet utförs under tiden 18.5–8.6.2021. Under reparationsarbetet är Galtby ena färjplats ur bruk och tidtabellerna för landsvägsfärjetrafiken ändras. Även trafikarrangemangen i hamnområdet förändras något under arbetets gång.