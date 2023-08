Varsinais-Suomen hirvieläinpyyntiluvat 2023 myönnetty – Peurajahti jatkuu tehokkaana

Varsinais-Suomessa on maan suurin ja kattavin valkohäntäpeurakanta. Tavoite on edelleen selkeä kannan vähentäminen, vaikka haetut ja myönnetyt lupamäärät vähenivätkin muutamalla prosentilla. Paikallinen vaihtelu on peurakannassa suurta.

Vaikka peurasaalis väheni edellisellä kaudella noin 2 000 peuralla 23 000 peuraan, valkohäntäpeurakannan kääntyminen laskuun Varsinais-Suomessa on edelleen epävarmaa. Tulevalle kaudelle myönnetyt luvat riittävät yli 30 000 peuran saaliiseen.

Kuusipeuraluvat on myönnetty valtaosin saaristoon Paraisten Nauvon kunnanosaan.

Hirvikanta on paikon laskenut alle tavoitetasojen ja pyyntilupamääriä on vähennetty

Hirven pyyntilupamäärä on vähentynyt viime kaudesta noin 15 prosentilla Varsinais-Suomessa. Hirvikanta on suurimmassa osassa Varsinais-Suomea tavoitetasolla, paitsi saaristossa ja Valtatie 1 eli Helsinki-Turku-moottoritien eteläpuolella, jossa hirvikanta on jo laskenut alle tavoitetason.