Varsinais-Suomen logistiikka-alan tunnustukset Suomen Lauttaliikenteelle ja Harri Lorentzille 

Turun kauppakamarin viestintäpäälliköksi Taina Pärkö-Luotonen 16.3.2021

Taina Pärkö-Luotonen, FM, on nimitetty Turun kauppakamarin viestintäpäälliköksi. Hän on aloittanut tehtävässä 15.3.2021. Pärkö-Luotonen vastaa Turun kauppakamarin viestinnästä, sen kehittämisestä ja koordinoinnista. Hän on aiemmin toiminut Turun Messukeskus Oy:n viestintäpäällikkönä. –Pärkö-Luotosella on vankka markkinointiviestinnällinen tausta messu- ja tapahtumatoiminnasta. Yrityselämän tuntemus, viestinnällinen näkemys ja sisältöjen tuottaminen ovat keskeisessä roolissa kauppakamarin toiminnassa, sanoo Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo. –Varsinais-Suomen vetovoimaisuus ja elinvoimaisuus myös tulevaisuudessa tulevat olemaan keskeisiä suuntaviivoja työssä. On ilo olla mukana edistämässä, tukemassa ja vahvistamassa alueen elinkeinoelämää yhdessä alueen toimijoiden kanssa, toteaa Pärkö-Luotonen. Turun kauppakamari on itsenäisesti toimiva Varsinais-Suomen elinkeinoelämän edunvalvoja, kouluttaja ja asiantuntija. Se on myös yksi suurimmista Pohjoismaiden kauppakamareista.