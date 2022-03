Varsinais-Suomenkin yritykset tarvitsevat tukea pakoteviidakossa

Euroopan Unionin ja Yhdysvaltojen asettamat sinänsä tarpeelliset pakotteet ovat yrityksille sitovaa oikeutta, jota yritysten on pakko noudattaa ja oltava niistä hyvin perillä. EU ja Yhdysvallat ovat koordinoineet pakotteita keskenään, mutta Yhdysvallat on ottanut käyttöön myös pakotteita, joille ei ole vastinetta EU:n asettamissa pakotteissa. Pakotelistalla on niin henkilöitä koskevia kuin tuote- ja sektorikohtaisia pakotteita sekä laajoja vientirajoituksia.

Jo tuhannet ovat osallistuneet infoihin

”Yritysten tiedon tarve uudessa ja nopeasti muuttuneessa tilanteessa on yksinkertaisesti valtava”, kuvailee Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo.



”Kauppakamarit ja muut organisaatiot ovat järjestäneet jo useita pakotteita koskevia tilaisuuksia ja niihin on osallistunut tuhansia kuulijoita. Pakotteista kertovilla sivustoilla on paljon kävijöitä. Laki- ja vientineuvontaamme tulee runsaasti pakotteita ja niihin liittyvää ulkomaankauppaa koskevia kysymyksiä”, Leiwo sanoo.

”Monet yritykset ovat tehneet kategorisen päätöksen jättää kokonaan Venäjän ja Valko-Venäjän markkinat. Kaikilla ei kuitenkaan eri syistä ole tähän mahdollisuutta. Sen vuoksi laki- ja talousvaliokunnassa on noussut esiin erityisesti huoli siitä, miten yritykset voivat varmistaa, koskevatko pakotteet niiden asiakasyrityksiä Venäjällä tai Valko-Venäjällä”, kertoo valiokunnan puheenjohtaja Jukka Heinonen.

”Tietoa ei ole varsinkaan nykytilanteessa helppoa saada. Yritys vastaa kuitenkin itse siitä, että tuntee ensinnäkin omien tuotteidensa luokitukset vientikieltojen osalta sekä toisaalta asiakkaansa ja asiakasyrityksen vastuuhenkilöt henkilöpakotteiden osalta.”

Selvittely vaatii resursseja, joihin ei ole voitu varautua

Rahoituspäällikkö Oili Lehto OP Yrityspankista kertoo, että asiakasyritysten tilanne on toistaiseksi vakaa, ja yrityksillä on selkeä tahtotila varmistaa oma selustansa ja selviytymisensä niin nykyisessä epävarmassa maailmantilanteessa kuin myös tulevaisuudessa.

”Erityisesti pk-yrityksille tilanne on haastava, sillä talouspakotteiden ja vientirajoitusten lista on pitkä ja se tulee varmasti vielä pitenemään. Suuressa osassa yrityksistä ei ole valmiiksi erillistä resurssia näiden asioiden selvittelyyn”, arvioi Lehto.

OP seuraa tilannetta tiiviisti ja kontaktoi asiakkaitaan.

”Venäjää kohtaan asetetut talouspakotteet kannattaa ottaa erittäin vakavasti jokaisessa Venäjä-kontakteja omaavassa tai idänkauppaa käyvässä suomalaisyrityksessä. Nyt on hyvä hetki tarkastella yrityksen omaa riskienhallinnan linjausta ja toimintatapoja kansainvälisessä kaupassa.”

Sparrauskumppaneina yrityksille toimivat pankkien lisäksi esimerkiksi Finnvera, joka pyrkii rahoituksen keinoin mahdollistamaan suomalaisten yritysten toimintaa myös epävarmoina aikoina.

”Tällä hetkellä olemme keskeyttäneet uusien vientitakuiden käsittelyn Venäjälle ja Ukrainalle. Seuraamme koko ajan aktiiviesti tilanteen kehittymistä ja pakotteiden vaikutuksia asiakkaidemme toimintaan”, kertoo rahoituspäällikkö Marjo Seppälä Finnverasta.

”Maailmanpoliittinen tilanne toi yrityksille uuden uhkakuvan, ja näinä aikoina vientikaupan riskeiltä suojautumisen merkitys korostuu erityisesti.”

Kauppakamarit ovat koonneet tietoa Venäjä-pakotteista sivustolle https://kauppakamari.fi/vaikuttaminen/venaja-pakotteista-yrityksille/.

Tieto on kaikille avointa eikä edellytä kauppakamarin jäsenyyttä.