Varsinais-Suomi on koronaepidemian perustasolla, kokoontumisrajoitukset poistetaan

Jaa

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, jolla se vapauttaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärät Varsinais-Suomessa. Maakunta on siirtynyt koronavirusepidemian perustasolle, joten alueen kunnissa voi 16.6. alkaen järjestää sisätiloissa ja ulkotiloissa tilaisuuksia ja tapahtumia ilman henkilömäärärajoituksia.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kumoaa 4.6. Varsinais-Suomeen antamansa päätöksen pandemian leviämisvaihetta koskevista kokoontumisrajoituksista. Varsinais-Suomi on palannut epidemian perustasolle, joten perusteita rajoituksille ei enää ole. Positiiviseksi testattujen osuus on vain 0,7 %, ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohti on pudonnut 18,6:een ja sairaalahoitoa vaativia potilaita on sairaanhoitopiirin alueella vain yksi. Rokotekattavuus nousee suotuisasti kaikissa ikäryhmissä.

Tapahtumajärjestäjien on yhä noudatettava tartuntatautilain 58 c pykälän mukaisia hygieniamääräyksiä, jotka ovat voimassa vuoden loppuun. Vaikka metrimääräisiä turvaetäisyyksiä tai yhteen kokoontuneiden ihmisten maksimimäärää ei ole enää rajoitettu, on perustason alueella edelleen huolehdittava tapahtumien terveysturvallisuudesta.

Vältä matkustamista, jatka maskinkäyttöä

Epidemian aikaan omaksuttuja käytäntöjä koskien käsi- ja hengitystiehygieniaa, etätyötä, sosiaalisia etäisyyksiä ja muiden huomioon ottamista on syytä jatkaa. Kasvomaskin käyttö on edelleen suositeltavaa julkisissa sisätiloissa, joissa syntyy pidempiaikaisia kontakteja, esimerkiksi kaupoissa ja kirjastoissa.

Kaksi kolmasosaa tartunnoista tulee nyt ulkomailta, yksi kolmannes pääosin perhepiiristä. Ulkomaille matkustamista on siis edelleen syytä harkita erittäin tarkkaan. Maahantuloon liittyvät pakolliset terveystarkastukset rajanylityspaikoilla jatkuvat Varsinais-Suomessa 30.6.2021 asti.

Lisätietoja:

Medialle:

lakimies Tuomo Ollula, puh. 0295 018 014

ylijohtajan viransijainen, johtaja Ilkka Horelli, puh. 0295 018 061

Aluehallintovirastojen sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)avi.fi.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto